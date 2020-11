Francisco «Estem vivint una muntanya russa d'emocions»

Poc més de dos dies després de jugar contra el Màlaga, els de Francisco tenen avui un altre exigent partit contra un rival a l'alça. El tècnic reconeix que una part important de la feina ara mateix és gestionar les emocions generades per resultats tan diferents com els dos últims a Cornellà i davant el Màlaga. Francisco admetia que contra els andalusos va mancar «fluïdesa» però també recordava que va tenir 4 ocasions claríssimes. Avui espera un partit molt diferent, «més de caigudes i joc directe».



calendari



«Encara se'ns complicarà més pel que ens ve les pròximes setmanes. No hi podem fer res. El calendari és així. Ens ha arribat en el pitjor moment quant a efectius. Cal acceptar-ho i no buscar excuses. Toca un partit amb poc temps de recuperació, igual que l'Alcorcón. Estarem en igualtat de condicions».

les emocions



«Toca fer-ho molt i treballar-hi ara. Cal gestionar-ho perquè estem vivint una muntanya russa d'emocions, amb pics de victòries, una derrota molt seguida, poca gent per treballar... Ara recuperem Ramalho i també Kébé a poc a poc. Contra tot això és bàsic gestionar les emocions. Soc el primer que ho ha de fer després de cada partit. Toca mostrar a l'equip el que volem, que és tornar a il·lusionar-nos pel partit. Cal controlar-ho, perquè a Segona amb tants partits en tan poc temps cal fer-ho així».



l'alcorcón



«Han canviat d'entrenador i han guanyat dos partits seguits. És una injecció de moral per a un equip que ho estava passant malament. Anquela coneix bé la categoria i l'equip jugarà al que vol jugar. Són un equip molt agressiu a camp contrari amb jugadors que estan agafant el seu nivell després dels bons resultats. Hi haurà més caigudes i joc directe del normal. No es basen en això però n'hi haurà. Caldrà estar molt vius i concentrats sent molt contundents a les dues àrees. Han fet les coses molt bé i per això han sumat 6 punts».



retocs forçats



«Veníem de fer un esforç enorme a Cornellà i només teníem dos extrems per al següent partit. No els podíem donar descans tot i que sabíem que arribaven castigats tant Bárcenas com Pablo Moreno. No van estar al seu millor nivell per culpa d'això».



terrats



«Estem molt contents amb ell. Va fer un partit fantàstic a Saragossa i també contra l'Espanyol. Està en dinàmica del primer equip i entenia que havia de tenir protagonisme. Va estar bé, i com a tot l'equip li va faltar una mica de fluïdesa. Tots són importants, en Ramon, i en Gumbau, que ho ha jugat gairebé tot i ara no vol dir que no hi compti, al contrari. El mig del camp és el lloc on tenim més opcions perquè tots cinc estan disponibles. Miro que hi hagi competència, que ens farà créixer».



recursos ofensius



«Vaig dir que n'havien faltat contra el Màlaga però vam fer l'anàlisi del partit i la veritat és que vam tenir quatre ocasions clares de gol. Ahir vaig estar tota la tarda veient partits de Segona A i quasi no vaig veure cap ocasió tan clara com les que vam tenir. Per tant, l'equip va generar per no haver perdut, ho tinc claríssim. Sí que el Màlaga ens va saber jugar molt bé i ens va mancar una mica més de profunditat per fora. Ens va faltar que els laterals fossin més protagonistes i tenir més dinamisme per dins. Esperem que a Alcorcón sigui diferent. Amb Pablo i Yoel ens va faltar una mica de força per tenir més presència a l'àrea».



la pilota



«Amb Bustos i Stuani potser el nostre joc serà més combinatiu. Ara tenim un perfil de jugadors de més a l'espai i ens hi hem d'adaptar. Mirarem de dur la iniciativa però tampoc és un camp propici per fer-ho».