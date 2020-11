El Girona tanca un mes de novembre per oblidar

Ni dolç ni gens agradable ha sigut aquest mes de novembre que ja s'acaba per al Girona. Ben al contrari. El conjunt de Francisco l'ha passat amb un balanç d'una victòria (1-2 a l'Espanyol), tres empats (0-0 a Almeria, 2-2 a Saragossa i 1-1 amb Las Palmas) i tres derrotres per la mínima (Mallorca, Màlaga i Alcorcón) que l'allunyen i l'allunyaran, encara més, de les posicions capdavanteres. «Hem de mirar de sumar el màxim de punts possibles fins a l'any nou», no es cansa de repetir Francisco Rodríguez. Segurament, veient sobretot els dos últims resultats, té raó. És veritat que l'equip ha perdut per marcadors molt ajustats i ha fet mèrits per haver sumat algun punt més però la realitat és la que és i diu que el Girona té 18 punts després de 14 jornades.

El Girona tancarà un novembre que va començar amb una dosi d'adrenalina de les bones gràcies a l'empat sense gols assolit a Almeria (0-0). Aquell exercici excels de supervivència va estar a punt de suposar l'inici d'una gran ratxa però el Baby Girona va veure com es deixava dos punts al camp del Saragossa en el temps afegit (del 0-2 al 2-2 entre els minuts 92 i 95). A partir d'aquí, l'equip va sumar un bon punt contra el Las Palmas a Montilivi (1-1) i, cada cop més masegat per les absències, va caure contra el Mallorca (0-1) en una posada en escena prou correcte dels de Francisco a l'estadi.

En quadre, el Girona va ser capaç de reaccionar i de guanyar a l'RCDE Stadium contra l'Espanyol (1-2). Aquella victòria davant el líder podria haver estat un altre punt d'inflexió però els dos últims resultats han fet entrar l'afició en un estat de depressió perillós. Segurament es van fer mèrits per no perdre contra el Màlaga (0-1) i ahir també va ser un partit molt equilibrat. Tanmateix, el Girona no ha aconseguit sumar cap punt en cap dels dos matxs i tanca, d'aquesta manera, un mes de novembre amb 6 punts de 21 possibles. La sort de l'equip és que d'aquí a quatre dies, dimarts, hi torna a haver partit contra el Mirandés a l'estadi (2/4 de 10) i tindrà l'oportunitat de capgirar aquesta espiral negativa en què ha entrat. Això sí, un altre pas en fals dimarts faria que els dubtes es disparessin de ple a l'entorn.