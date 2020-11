Francisco «Hem de recuperar jugadors aviat perquè arribem justos als partits»

La temporada del Girona és tan atípica i surrealista que fins i tot les rodes de premsa no deixen a ningú indiferent. Ja l'encarava Francisco Rodríguez amb cara de pocs amics per la derrota. És un entrenador que sap mantenir el tipus, i no sol esbombar-ho tot quan es perd i fer volar coloms quan es guanya. Ahir se'l va veure més contrariat que mai i no hi van ajudar, gens ni mica, els infinits problemes tècnics que van impedir que la trobada fos fluïda. A banda dels entrebancs per connectar-s'hi, la roda de premsa virtual va ser breu. Brevíssima. Un parell de respostes i adéu siau. No es podien sentir bé les preguntes, hi havia retard d'una i altra banda. Tot plegat, un despropòsit. Francisco va durar dues preguntes. A la tercera ja en va tenir prou. Amb la diplomàcia que el caracteritza, es va acomiadar. «Ho deixo aquí perquè tot plegat va molt endarrerit. Estaria mitja hora més xerrant i si cal demà parlo a Girona, però em disculpo perquè aquí no se sent res de res». Abans d'això, va tenir temps de lamentar l'1-0, però sobretot de reiterar el munt de dificultats que tant ell com el seu cos tècnic estan tenint a l'hora de treballar el dia a dia i d'afrontar els partits.



anàlisi del partit



«És cert que al cap i a la fi no hem gaudit d'ocasions clares per fer cap gol. Com també que s'han passejat dues o tres pilotes a l'àrea bastant perilloses. Crec que hem interpretat bé el que s'havia de fer en un camp complicat com ho és aquest. Hem demostrat que a l'equip li falta generar una mica més d'ocasions. No vull posar cap mena d'excusa, però la realitat diu que ens està costant molt treballar. Portem dos mesos i mig de competició i encara no he pogut fer un entrenament amb catorze jugadors. Repeteixo, no hi ha excuses, però hem encaixat una altra derrota i ens hem d'aixecar».



manca d'ambició?



«D'ambició no ens n'ha faltat pas. Hem perdut el partit per una acció aïllada d'ells. Estàvem a la segona meitat jugant gairebé sempre al seu camp, sense gaudir d'ocasions clares però amb aproximacions. Per tant, per ambició no ha sigut. El que pot ser és que ens faltin efectius. Hem pogut fer dos canvis ofensius, els de Pablo Moreno i Àlex Pachón. Però és que precisament això és el que tenim. Ens falta frescor. És el que hi ha. No tenim més jugadors. Demanar una altra cosa diferent ara mateix seria enganyar-nos. Hem de recuperar gent perquè estem arribant molt justos als partits».



La valoració d'Antonio Luna

Va dir la seva Francisco i ho va fer com va poder, però no va ser l'única veu que va sortir del vestidor blanc-i-vermell. També va valorar l'1-0 Antonio Luna, parlant d'una «derrota duríssima» tot explicant que «no hem patit massa en defensa i la major part del partit l'hem tingut sota control». «Sabíem que seria un duel amb moltes disputes i segones jugades i en això hem estat de notable. Però hem comès un petit error que ens ha acabat castigant. Hem fet un partit bastant bo i hem tingut per guanyar-lo», afegia.

Luna, com feia el seu entrenador a la sala de premsa, també lamentava el cúmul de baixes que té la plantilla. «Les sensacions són bones i la gent està unida, però és obvi que encara ens falten molts companys que ens ajudaran molt i que ens ajudaran a empényer. Hi ha molts jugadors que tenen una càrrega impressionant. Per un motiu o per un altre estem arribant molt justos cada jornada. Desitjo que s'uneixen els que falten. Quan els tinguem, ens en sortirem».