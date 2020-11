Kebé reapareix després de superar la COVID-19 però acaba lesionat

El que podia haver estat l'única bona notícia del partit d'ahir al Santo Domingo va esvair-se poc després del gol de l'Alcorcón quan Ibrahima Kebé va notar problemes al pubis i va demanar el canvi. El migccampista malià reapareixia precisament ahir després de tres setmanes absent per culpa del coronavirus. Kebé va començar a la banqueta però Francisco li va donar l'alternativa al descans, posant-lo al lloc de Cristóforo, que havia vist una targeta groga i jugava condicionat. Tot i això, Kebén no va poder acabar el partit i al minut 85 va ser substituït per Pachón.

Francisco confia molt en Kebé. Ja li va donar minuts la temporada passada i enguany, arran dels problemes per incorporar jugadors, es va convertir en el quart migcampista de la plantilla després de Gumbau, Monchu i Cristóforo. Kebé va tenir minuts durant els set primers partits de la temporada i fins i tot va ser titular a Lugo i contra el Cartagena a Montilivi acumulant un total de 292 minuts. Tot es va tòrcer però quan dos dies abans de jugar al camp de l'Almeria va donar positiu per covid-19. De seguida i seguint el protocol va ser aïllat i va iniciar el confinament. Tanmateix, al cap de deu dies Kebé va tornar a donar positiu. A l'hora de la veritat, el malià s'ha hagut d'estar tres setmanes apartat sense poder entrenar amb l'equip. Dimarts contra el Màlaga ja va ser a la banqueta i ahir va reaparèixer amb la mala sort de lesionar-se al final. Caldrà veure quin és l'abast d'una lesió que torna a alterar els plans del tècnic.