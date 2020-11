El Girona ha començat perdent en vuit ocasions aquesta temporada

La temporada del Girona no està essent bona de moment. Els gironins es troben en catorzena posició amb 18 punts aconseguits en 14 jornades disputades. A més a més han encadenat dues derrotes, la darrera per la mínima (1-0) al camp de l'Alcorcón. De motius se'n poden buscar molts, i de ben segur que se'n trobaran. No tenir a Stuani al cent per cent, les nombroses baixes per lesió o un altre dels malsons dels de Montilivi enguany: les expulsions. A tots aquests factors, cal afegir-n'hi un altre d'important. Als homes entrentats per Francisco Rodríguez els costa obrir la llauna en els partits. Això ha fet que els blanc-i-vermells hagin vist com els seus rivals hagin estrenat l'electrònic un total de 8 vegades en 14 partits disputats.

Contra l'Sporting de Gijón en el primer partit de Lliga es va caure al Molinón per 2-0 amb dos gols de Djurdjevic a la segona meitat en un duel marcat per l'expulsió de Franquesa abans de la mitja part. A la següent jornada el Fuenlabrada es va endur els tres punts de Montilivi amb un únic gol de Diéguez. En els dos següents partits els gironins van aconseguir vèncer el Fuenlabrada (0-1), i l'Oviedo (1-0). A l'Anxo Carro de Lugo, en el cinquè duel, els locals es van imposar per 3 gols a 0.Després d'aquesta contundent desfeta, els de Francisco va encadenar quatre jornades contra el Castelló (0-1), Cartagena (2-1), Almeria (0-0) i Saragossa (2-2) estrenant l'electrònic o no encaixant.

Des del partit a Saragossa, el Girona no ha tornat a avançar-se al marcador i la sequera golejadora s'ha agreujat. El Las Palmas va obrir la llauna amb una diana de Ruiz en l'empat a Montilivi (1-1). Després va venir la derrota contra el Mallorca 0-1 a Montilivi, i la victòria per 1-2 a l'RCDE Stadium, on l'Espanyol va marcar primer. En els dos últims partits, els gironins han caigut per la mínima contra el Màlaga a Montilivi (0-1) i contra l'Alcorcon al Santo Domingo (1-0) abans-d'ahir.