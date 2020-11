El Girona recupera Stuani

Enmig d'unes setmanes de moltes lesions, sancions i mals resultats, avui per fi entra una mica de llum a Montilivi. Francisco Rodríguez ha anunciat aquest migdia que pel partit contra el Mirandés demà recupera Cristhian Stuani i Nahuel Bustos. No només això, sinó que el tècnic ha assegurat que tant l'uruguaià com l'argentí tindran minuts. El tècnic ha reconegut que Stuani és "la bandera del Girona" i que el seu retorn suposa un impacte. "Quan els companys el veiem amb ganes de disputar minuts i d'estar preparat, és fantàstic. Ens ajudarà moltíssim i és una alegria que estigui a la convocatòria. Li estem molt agraïts per l'esforç que ha fet per posar-se bé i per competir", ha dit el tècnic. Francisco ha revelat també que té possibilitats de ser titular. "Ja veurem qui juga d'entrada, ell o Bustos, o tots dos. És important que Sylla, Samu i Bárcenas tinguin competència", ha dit.

STUANI

És fantàstic recuperar Cristhian i Nahuel. La plantilla s'ha format molt per a ells, per a què hi siguin. L'un porta el 10% de minuts jugats i l'altre el 25%. Tindran minuts tots dos i ja veurem quin d'entrada. És important que Sylla, Samu, Bárcenas tinguin competència. També ens permetrà donar més descansos. Stuani és molt important. Té un compromís enorme. Ho té tot guanyat com a persona, té una fam terrible i ens ajudarà, però no més que un altre. És l'equip qui ha de donar la cara per sumar els tres punts.

IMPACTE DEL RETORN

Stuani és la nostra bandera i cal sentir-ho així. Els companys ho sabem i quan el veiem amb ganes de disputar minuts i d'estar preparat és fantàstic. No podem oblidar que podem jugar per a ell però que som un equip. Ens ajudarà moltíssim i és una alegria que sigui a la convocatòria. Estem molt agraïts a l'esforç que ha fet per posar-se bé i per competir.

COMPANY DE SYLLA

Ja veurem si juguen tots dos o un (Stuani i Bustos). Demà ho acabarem de decidir. Tenir alternatives és boníssim. Sylla ha disputat tots els minuts perquè no teníem solucions del primer equip. Estem molt agraïts a Pau Víctor i Pachón però la competició ha de ser amb jugadors del primer equip.

KEBÉ

Cal ser conscients que ha estat 20 dies a casa i potser hem destijat la seva incorporació massa de pressa. Té alguns problemes però estarà disponible per demà.

ESTAT d'ÀNIM

Després d'una derrota sempre he de passar el dol. L'endemà, però, estic al màxim, convencent el personal i jugadors de la situació on som i com encarar-la. No podem mirar cap a un altre costat. Venim de dues derrotes i de resultats no gaire bons. No podem deixar passar hores ni dies. Cal preparar-nos ràpid i convèncer-nos de qui som i què volem amb la màxima ambició.

LES ÀREES

Avui he mirat l'anàlisi del partit d'Alcorcón i haig de reconèixer que és molt injust perdre tot i que no vam estar bé. Vam tenir situacions, no de xutar, però sí de fer l'última passada per fer gol. Vam estar bé quasi tot el partit. Ens estan condemnant accions d'àrea a nivell defensiu i ofensiu. També és cert que ens falten recursos necessaris per donar descans a posicions concretes com els davanters i extrems. Tot i això no hi ha excuses. Buscarem recuperar la fortuna de cara a porteria.

MIRANDÉS

És un equip molt jove i versàtil, dels que està més bé futbolísticament del moment. És el que més metres corre amb intensitat de la categoria. S´Són molt intensos i agressius i per això tenen tants punts, sobretot a fora de casa. Estan molt bon treballats i tenen molt bon entrenador.

UN ALTRE MAL RESULTAT

Tot el que no sigui guanyar complica les coses sempre en un equip com el Girona. No podem pensar en res més que no sigui la victòria. Sóc un guanyador i no penso en res més. Tinc la confiança del club i dels jugadors i de tothom que m'envolta. Això em fa sentir segur de les meves decisions i es reflectirà en el partit de demà i els posteriors.

L'ATAC

Algun com hem proposat coses a fora que s'han diluït per manca de forces. No tenim extrems específics i això ens limita. Hem perdut tres partits per 1-0. Amb el Mallorca la derrota no va ser justa, contra el Màlaga vam fer ocasions per no perdre...Hem fet coses mig bé però no estem bé perquè no aconseguim victòries. Al final cal estar forts, millorar i ser més creatius. Sempre dic als jugadors que cal treure el que tene i exposar-hosense limitacions. Estar cohibits no serveix. Tenim jugadors molt bons com Samu, Gumbau, Monchu i jo els dono prou confiança perquè ens facin jugador més fluïdament en atac. Els errors els assumeixo jo.

MOMENT PERSONAL

Vaig estar fotut després del partit l'endemà al matí. Si no hi estem després de les derrotes és impossible créixer. Llavors m'he bolcat en la feina. Em trobo com el primer dia que vaig arribar, amb ganes que arribi el partit d'exigir. La confiança que em trasnmet tothom em fa sentir bé. És molt important, prequè un entrenador deèn de la confiança de l'entorn i la tinc total de tothom. Això em permet treballar de la millor manera perquè els entrenadors depenen dels resultats. Em dóna un plus.

LES MILLORS VERSIONS DELS JUGADORS

Tant de bo guanyem i veiem una bona imatge. Tot i això, encara queda molt per arribar al 100% de tothom. No és una cosa de dos o tres dies. És un procés. Perquè tothom es posi al 100% faltaran encara unes jornades.