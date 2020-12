La il·lusió d'un retorn per redreçar el rumb

Els números són allà i amagar la irregular trajectòria és del tot impossible. Ara bé, n'hi ha prou amb un nom per endreçar els dubtes i pausar l'estat d'alarma que sembla instal·lat al voltant de Montilivi. Les dues últimes derrotes han confirmat les moltes carències d'una plantilla excessivament castigada per les sancions i sobretot les lesions. Motius per encarar la cita d'aquesta nit (21.30 hores) contra el Mirandés amb un munt d'interrogants i sense tenir-les totes. Amb raó, vist el que s'està veient perquè els de Francisco són capaços del millor o del pitjor. Però tota incertesa ha quedat suspesa des que Cristhian Stuani torna a estar disponible. Se sent fort i preparat per competir l'uruguaià, que forma part de la convocatòria més d'un mes després de la seva última aparició. La presència del pitxitxi, tota una institució dins i fora del vestidor, és suficient motiu per engrescar l'afició i els seus propis companys. Sobretot ara que les victòries són més necessàries que mai i que la manca de gol és evident, amb uns números que fa dècades que no es veien. Lluny encara de la seva millor versió, el de Tala està per jugar. No pas els 90 minuts, però sí una estona, ja sigui d'inici o com a revulsiu. Amb Stuani es presenta un argument més per intentar capgirar una dinàmica negativa, la d'un equip que s'encalla a Montilivi, que fa dos partits consecutius que no veu porteria i que està convencent aquells que creuen que la permanència és l'únic objectiu possible.

No viu pas una situació límit el Girona. El descens es troba encara relativament lluny. Però navegar sense estar ni a dalt ni a baix pot ser massa perillós si s'allarga massa en el temps. Per intentar posar-hi remei i fer un cop de timó per redreçar el rumb, avui hi ha una nova oportunitat. De nou a l'estadi, més tard que mai i contra un rival, el Mirandés, que l'any passat va guanyar per 0-3 en aquest mateix escenari. Recuperar sensacions i sobretot tallar de soca-rel els últims mals resultats amb una victòria és sense cap mena de dubte la prioritat en clau blanc-i-vermella. No és la presència de Cristhian Stuani l'única notícia positiva. Per més que costi de creure, la infermeria es va buidant, encara que sigui de mica en mica. També en surt Nahuel Bustos. L'argentí es va lesionar a mitjan novembre i ha estat les últimes tres setmanes fora de combat. Ha deixat espurnes de qualitat quan ha participat, tot i no haver estrenat encara el seu compte golejador. Malgrat això és un argument ofensiu més d'un equip que només ha fet deu gols en catorze partits. Números molt pobres si es vol salvar la categoria sense problemes i fins i tot si s'aspira a alguna cosa més. Per contra, Francisco es queda sense Pablo Moreno, víctima d'una sobrecàrrega i una micro ruptura al quàdriceps. Sí que hi serà Ibrahima Kébé tot i ser substituït al tram final del duel de divendres al Santo Domingo malgrat haver sigut el primer canvi a l'inici de la segona meitat. El migcentre ha deixat enrere unes setmanes de baixa pel coronavirus i li manca ritme de competició però si cal, avui estarà a disposició.

Les bones notícies no poden venir totes de cop i encara hi ha futbolistes descartats, per la qual cosa una jornada més Francisco no podrà comptar amb la totalitat de la seva plantilla. Com Pablo Moreno, també estan lesionats Juanpe Ramírez, Valery Fernández i Aday. Dos dels que avui podrien jugar, els migcampistes Sebas Cristóforo i Samu Sáiz, estan a una sola amonestació de complir cicle i, per tant, si veuen una targeta groga no podran jugar el proper diumenge a Albacete.



Sense Vivian ni Schutte

Instal·lat a només un punt del play-off, el Mirandés no només és un bon visitant (ha guanyat ja tres partits com a visitant) sinó també un rival a tenir molt en compte. Enllaça tres jornades puntuant i ja s'ha imposat als camps del Sabadell, Tenerife i Las Palmas. El tècnic, José Alberto López, no podrà comptar amb el central Dani Vivian, lesionat, i qui ja es va perdre el duel d'aquest passat cap de setmana amb el Castelló (1-1) a l'estadi d'Anduva. Tampoc hi serà l'atacant Ricardo Schutte. L'eslovac Erik Jirka, fitxat aquest passat estiu procedent de l'Estrella Roja és el màxim golejador (4 dianes) i una de les moltes amenaces.