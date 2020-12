L'ídol recupera el braçalet

Vuit partits després, Cristhian Stuani va tornar a jugar amb el Girona. No ho feia des del 24 d'octubre a Castelló (0-1), on només havia tingut l'última mitja hora perquè sortia de la lesió que s'havia fet davant del Fuenlabrada en l'únic partit complert que havia disputat aquest curs. Tres dies després, a Montilivi, havia de ser titular contra el Cartagena i instants abans de començar el partit es va sentir indisposat. Des d'aleshores, i sense bones sensacions per jugar, ha estat fora de la gespa. Les fotos que el club va distribuir fa uns dies, amb el davanter somrient, en un entrenament a la Vinya, ja feien preveure que l'ídol de Montilivi estava de tornada.

Stuani, que va exercir de capità, va ser el referent ofensiu amb Sylla i Bárcenas per les bandes. A la banqueta, d'entrada, s'hi va quedar Bustos, que va acabar reapareixent a la segona meitat al lloc de Samu. Després de molts partits anant amb vuit i nou baixes del primer equip, i una llista farcida de nois del filial, ahir només Ibrahima Kebé i Ramon Terrats, en plena dinàmica del primer equip, van representar el Girona B.

Stuani es va perdre el debut a Gijón per unes molèsties i va estrenar-se en la derrota a casa amb el Fuenlabrada (0-1). Una inflamació al genoll va fer que s'hagués d'esperar vint dies per participar de nou, a part de no poder viatjar per incorporar-se amb la seva selecció. Al camp del Castelló, el 24 d'octubre passat, va ser suplent i va jugar la darrera mitja hora. No va tenir continuïtat, perquè pocs dies després, quan havia de ser titular a casa contra el Cartagena, no es va sentir en les millors condicions durant l'escalfament i va acabar deixant el seu lloc a Nahuel Bustos. Han sigut vuit els partits que s'ha perdut el davanter: Cartagena, Almeria, Saragossa, Las Palmas, Mallorca, Espanyol, Màlaga i Alcorcón, amb un balanç molt discret de dos triomfs, tres empats i tres derrotes. Fins ahir tot just acumulava Stuani 118 minuts a la lliga, repartits en dos partits. Recuperat i a la gespa, és l'esperança de l'afició per capgirar una primera volta fins ara decebedora. Ahir va jugar una hora, sent rellevat per Cristóforo, en la nit de Sylla i les aturades de Juan Carlos.