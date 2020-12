Francisco «La prioritat era guanyar, ja mirarem de jugar millor al proper partit»

Francisco Rodríguez firmaria avui mateix patir tant com ho va fer ahir i guanyar cada partit, encara que sigui per la mínima i amb un únic xut entre pals amb cara i ulls. Com va explicar un cop confirmat l'1-0 davant del Mirandés, el més important era sumar els tres punts i tenir-ne ara 21, una situació a la qual li dona moltíssim valor després de tots els contratemps que està passant la plantilla. Alhora, va aplaudir el retorn de Cristhian Stuani i Nahuel Bustos, el que li permet tenir més alternatives en atac.



francisco



Va encetar la seva roda de premsa valorant el resultat. «La importància eren els tres punts perquè la dinàmica no ens estava acompanyant Era prioritari guanyar. Sabíem que ens enfrontàvem a un bon equip, que està fent les coses bé, sense pressió i ha demostrat ser un equip atrevit. Hem fet un gol i ja tenim 21 punts, amb un partit menys. Té molta importància tenint en compte els mesos que volem. És clar que tots volem jugar millor, és obvi». Va redundar sobre aquesta mateixa idea. «D'altres dies jugàvem millor però marxava emprenyat perquè no guanyàvem. Avui (ahir pel lector) me'n vaig ben content. Ja millorarem quan tingui més gent i intentarem jugar millor la propera jornada».

I afegia: «Faig un cop d'ull enrere i miro tot el que estem passant, per això tenir ara 21 punts no ens ho treu ningú. Seguirem lluitant i patint com fins ara». Llavors, alguns noms propis. Un d'ells, el de Cristhian Stuani. «Ha estat molt bé a la primera meitat però el seu gran esforç s'ha notat després». També va parlar del porter Juan Carlos. «Està demostrant el que val. Ens dona moltíssim».



josé alberto lópez



Bastant resignat es mostrava José Alberto López, entrenador del Mirandés, descontent també amb la primera meitat dels seus futbolistes i la poca punteria als metres finals. «No podem regalar 45 minuts com ho hem fet. Al segon temps la història ha sigut completament diferent i s'ha vist un canvi notable, gaudint d'ocasions clares. Però això és el futbol professional i es tracta de tenir efectivitat, cosa que ens ha faltat. El Girona ha sumat els tres punts amb un únic xut a porteria». Tot i trobar la «profunditat» amb els tres canvis que ha fet a l'inici de la represa, i de demostrar que «hem fet un bon partit i un bon plantejament», afegia que «si no guanyes cap punt no pots marxar content»