El Girona B s’encalla i no passa de l’empat a zero al camp del cuer

Sec va quedar-se anit el Girona B al camp de l´Energia, on no va passar de l´empat davant el cuer de Tercera. Un Sants que encara no coneix la victòria i que va pressionar de valent tot intentant sumar els tres punts davant els d´Àxel Vizuete, que enllacen ja tres partits consecutius sense guanyar. Amb Ramon Terrats, Àlex Pachón, Turmo o Jandro a l´onze, tots ells jugadors que aquesta temporada han debutat amb el primer equip, els gironins van estavellar-se amb la defensa local. Tret d´un bon xut de falta de Terrats sense gaires conseqüències, d´ocasions no n´hi va haver gaires i va ser el Sants el que s´acabaria estirant al segon temps, però sense punteria.