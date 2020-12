Un Girona que no passa de dos

Els gols són l´essència del futbol. Les alegries, les rialles i les abraçades venen quan la pilota entra al fons de la porteria rival. Un esclat de joia que pot arribar en qualsevol acció, ja sigui combinativa, a pilota aturada, de rebot o en pròpia porteria. Els més puristes defensen que els gols han de néixer a través del joc d´associació; una postura particular que té els seus defensors i detractors però que difícilment, encara que es vulgui, té èxit en equips que no siguin de màxim nivell. I és que el futbol, al cap i a la fi, són resultats i punts, i això és el que defineix si un projecte triomfa o fracassa. Abans-d´ahir el Girona va superar el Mirandés (1-0) a Montilivi gràcies a un solitari gol de Sylla, en l´única rematada entre pals dels gironins. L´escenari de les victòries per la mínima s´està convertint en una tònica habitual en el club aquesta temporada i prova d´això és que el Girona actual és un dels menys golejadors de la història amb 11 gols en 15 partits. Això sí, han servit per sumar, fins ara, 21 punts. La poca capacitat golejadora de l´equip no és una cosa d´enguany, sinó que ha estat el denominador comú d´ençà de l´arribada de Francisco a la banqueta de Montilivi. Així ho diuen els números, que posen l´accent en una dada que diu que, amb el tècnic andalús, el Girona mai ha estat capaç de fer més de dos gols en un partit. De fet, en els 25 partits que ha dirigit Francisco, el Girona ha marcat tan sols 20 gols.

Francisco va arribar el mes de juliol de la temporada passada amb la missió de capgirar la deriva negativa que havia agafat l´equip amb Pep Lluís Martí i intentar assegurar la presència al play-off d´ascens. Només arribar, va aconseguir fer el Girona més consistent defensivament ajuntant més les línies i assegurant la porteria a zero. Els resultats van arribar de seguida amb treballades victòries sempre per la mínima: 1-0 contra Saragossa i Almeria dos cops, 2-1 davant el Cadis o 1-2 a Almeria o empats sense gols a Gijón i Elx. Això sí, en els deu partits del curs passat amb ell, el Girona mai va superar la barrera dels dos gols. Tampoc enguany ho ha aconseguit encara en aquestes quinze primeres jornades. De fet, només en tres partits ha aconseguit marcar dos gols: contra el Cartagena (2-1), a Saragossa (2-2) i contra l´Espanyol (1-2). «L´important eren els tres punts perquè la dinàmica no ens acompanyava. D´altres dies jugàvem millor i no guanyàvem. Ja millorarem quan tingui més gent i intentarem jugar més bé la pròxima jornada», argumentava Francisco dimarts a la nit després de la victòria balsàmica contra el Mirandés.

Els problemes amb el gol no són nous en els equips que ha entrenat Francisco. De fet, durant la seva trajectòria com a entrenador, els seus equips mai s´han caracteritzat per signar grans registres golejadors. L´últim equip de l´andalús abans de fitxar pel Girona va ser l´Osca, a Primera, el curs 2018-19. Llavors, el conjunt aragonès va marcar 36 gols en les 30 jornades que va ser dirigit per Francisco, però només en dos cops va superar els dos gols en un mateix partit: un 3-3 contra el Celta i un 4-0 al Valladolid. En la temporada anterior (18-19), Francisco havia dirigit el Lugo amb uns registres golejadors que tampoc van arribar a la mitjana de gol per partit (39 en 42 jornades). Els gallecs tampoc van fer exhibicions golejadores i, només en dues ocasions van superar els dos gols: 3-1 a la Cultural i a l´Sporting. Tampoc l´UCAM (16-17) es caracteritzava per gaires alegries ofensives i durant els 24 partits que Francisco va ser-ne tècnic també només en dos partits va fer més de dos gols: 2-3 a Almeria i 3-1 a l´Osca. El balanç amb els universitaris va ser 21 gols en 24 jornades.

Com a exdavanter amant de fer gols i de repartir-ne, Francisco i el seu cos tècnic, sempre miren d´explotar les capacitats dels seus homes ofensius. A Montilivi, més aquesta temporada que l´anterior, el tècnic disposa d´una gamma d´artilleria variada que va des d´Stuani a Sylla, passant per Bárcenas, Bustos i Samu Sáiz. De ?moment, però, entre lesions i sancions no ha pogut disposar mai de tots al cent per cent i encara trigarà uns partits a tenir-los en les millors condicions. L´última vegada que el Girona va fer més de dos gols va ser el curs passat, amb Pep Lluís Martí, en el triomf per 3-1 contra l´Extremadura. Abans amb Martí també s´havien fet 3 gols al Lugo (3-1), al Saragossa (3-3), a l´Extremadura (1-3), i amb Unzué a Santander (0-3), al Rayo (3-1) i al Dépor (3-1).