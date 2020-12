De la base del Girona a rival

«És un jugador que m´estimo molt», assegura Oriol Alsina de seguida que se li pregunta per Nahuel Arroyo, el seu enèsim descobriment, com abans ho havien sigut Mata, Granell, Sergio León, Ortuño i tants d´altres. Reclutat fa dos estius de l´Horta, de Tercera divisió, la temporada passada va brillar poderosament amb el Llagostera, tant que això li va valer per fer el salt al futbol professional aquest curs de la mà de l´Albacete. Natural de Santa Cristina d´Aro, aquest extrem de 25 anys ha jugat fins ara set partits amb els manxecs, enfonsats a la cua de la classificació i amb molts problemes esportius, des que hi va debutar a la categoria de plata en la visita al Mallorca (0-0) jugant els últims 5 minuts, l´octubre passat, entrant per Diamanka, un altre ex de Montilivi. Una lesió muscular li havia fet la guitza fins aleshores, impedint que entrés en els plans de Lucas Alcaraz. Quan va estar llest, a la banqueta de l´Albacete ja hi havia arribat un altre inquilí, Aritz López Garay.

A Llagostera hi va explotar, demostrant, segons Alsina, «el que havíem vist de seguida que va arribar, que té un potencial superior a Segona B gràcies a unes qualitats físiques importants». Nahuel Arroyo es va formar a la base del Girona, jugant amb el filial a Primera Catalana fins a mitjans de la temporada 2016/17. Aquell curs el va acabar, però, al Can Gibert, a Segona Catalana. El retrobament amb el Girona, per tant, el viurà diumenge com a rival al Carlos Belmonte, en un partit on l´Albacete tindrà més urgències que els de Francisco, tot i que aquests tampoc poden badar davant d´un rival enfonsat en la zona de descens.

«Nahuel venia de l´Horta i de seguida ens va sorprendre. És desequilibrant per la banda esquerra sobretot, cau bé als espais i és molt ràpid», destaca el seu exentrenador la temporada passada. Més arguments, segons Oriol Alsina: «També té un bon u contra u, bona arribada i gol. Jo sempre el voldria al meu equip». Segurament Arroyo s´esperava més minuts a Albacete, però de moment s´ha hagut de conformar amb set partits.

El seu millor moment va arribar la temporada passada amb el Llagostera. De nou a prop de casa, va marcar sis gols i va brillar a l´extrem esquerre de l´equip d´Alsina. «Es va adaptatar molt bé a les condicions del nostre camp, però també en estadis grans ho pot fer bé i té les condicions necessàries per consolidar-se al futbol professional. És un d´aquells futbolistes que ajuda a guanyar partits, que es buida, i que és capaç d´anar amunt i avall sense parar». A Llagostera un altre dels factors que va treballar i potenciar «va ser la part defensiva i de mentalitat, i en aquests dos aspectes va fer un pas endavant». Alsina destaca, a més, que Arroyo «és una bona persona, i sé que porta el Llagostera al cor a pesar d´haver-hi estat només la temporada passada. El vam ajudar a explotar, com hem fet amb tants d´altres jugadors, i ens està agraït per haver pogut fer el salt a l´elit».

Abans d´arribar al Llagostera, i entre la seva sortida del Girona i l´esclat a les ordres d´Oriol Alsina, Nahuel Arroyo ja havia destacat en el futbol català tant amb el Palamós com amb l´Horta, on es va convertir en un fix de les alineacions en tots dos equips. L´Albacete li tenia la mida presa des de feia temps perquè va ser el primer fitxatge de l´estiu passat, a començaments d´agost. Mauro Pérez, director esportiu, ho admetia quan el van presentar: «És un jugador que hem estat seguint durant tota la temporada passada. Ha tingut registres golejadors i d´assistències importants a Segona B. Per la seva joventut i il·lusió pot aportar molt en una demarcació, la d´extrem, on ens falten jugadors de les seves característiques». Nahuel es retrobarà diumenge amb una part del seu passat. Aquell Girona amb qui va començar a construir-se.