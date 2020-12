La clàusula de la por farà que Diamanka no es pugui enfrontar demà al Girona

L´Albacete rebrà el Girona diumenge amb les aigües una mica més calmades gràcies al punt aconseguit dijous a la nit a Gijón contra l´Sporting (0-0). L´empat va permetre als manxecs tallar una ratxa de 2 punts dels darrers 21 en joc (2 empats i 5 derrotes) que ha acabat amb l´etapa del director esportiu Mauro Pérez i a punt ha estat també de suposar l´adeu de l´entrenador Aritz López Garai. Finalment, els jugadors van frenar la sortida del tècnic el dia abans de jugar i l´empat al Molinón ha donat una mica de coll al basc. Tot i això, un mal resultat contra el Girona demà no descartaria cap escenari. En aquest sentit, per al partit contra els gironins, López Garai no podrà comptar amb un vell conegut de l´afició gironina; Pape Maly Diamanka. El migcampista senegalès va ser cedit al conjunt manxec els darrers dies del mercat en una operació en què el Girona, curant-se en salut, va incloure-hi la famosa clàusula de la por, que també té Àlex Gallar (Cartagena) i tenia el Choco Lozano el curs passat amb el Cadis. Per tant, demà Diamanka no es podrà enfrontar al Girona, amb qui encara té contracte fins al 30 de juny del 2022.

Incorporat procedent del Numància fa dos estius amb el cartell d´un dels millors jugadors de la temporada 2018-19, Diamanka no va trobar mai ni la continuïtat ni la seva millor versió a Montilivi la temporada passada. El senegalès, de 29 anys, va disputar un total de 28 partits (23 només de Lliga) amb el conjunt gironí i no va aconseguir cap gol. En aquest sentit, Diamanka mai va trobar la regularitat amb cap dels tres entrenadors que va tenir el Girona el curs passat. Amb Juan Carlos Unzué, el primer tram de temporada va començar de titular i va disputar 9 partits. Amb Pep Lluís Martí en va jugar 13, molts dels quals de suplent o incomplets. Per últim, amb Francisco Rodríguez, la presència de Diamanka a l´equip encara es va reduir més i es va limitar a 6 partits, un dels quals va ser el decisiu de tornada del play-off d´ascens contra l´Elx a Montilivi. Aquell dia, Diamanka havia de començar a la banqueta i l´escalfament va provocar que fos titular.

A l´Albacete, Diamanka confiava refer-se de la irregular temporada passada. El senegalès acumula 10 titularitats fins ara, 8 de les quals de consecutives, quelcom inèdit la temporada passada, i ja ha marcat un gol. Tot i això, va ser un dels assenyalats per Garai després de la derrota contra el Tenerife (0-2).