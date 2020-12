Francisco: "És un luxe tenir preparats a Stuani, Sylla i Bustos"

El Girona s'enfronta demà a la tarda (18.15 h) a un Albacete amb urgències. Per visitar l'estadi Carlos Belmonte, on els locals no hi guanyen des del passat mes d'octubre, Francisco recupera a Pablo Moreno. El davanter és novetat a la llista de convocats en la qual també hi han entrat els futbolistes del filial Pachón i Suleiman. Per contra, ha caigut Terrats. Valery, Aday i Juanpe segueixen recuperant-se de les seves respectives lesions.

El partit a Albacete

La victòria contra el Mirandés era el que necessitàvem, va ser patida però ens feia falta. Demà ens enfrontem a un rival difícil que té davanters potents. L'equip sap que encara hem de treballar molt, però el veig amb mentalitat guanyadora. Vull un Girona més atrevit amb la pilota, a part de la solidesa defensiva.

Valery

Aquest matí ha fet el principi de l'entrenament amb l'equip per primer cop. Aday també. És molt important per ells i per a la resta de l'equip. Els tindrem a punt a finals de mes-principis de gener. La recuperació de Juanpe serà més lenta. És molt important recuperar-los perquè la competitivitat creix amb més efectius.

El calendari

Ens ha tocat viure la situació de l'Albacete, amb menys descans entre partits, moltes ocasions aquesta temporada i hem sortit amb resultats positius. No hi ha cap relaxació per part nostra. No ens confiem, en absolut. El nostre objectiu és guanyar. Serà un partit difícil, però tenim l'ànim de millorar.

Yan Couto

Aquest matí s'ha entrenat amb normalitat, tot i que durant la setmana no ha estat al 100% igual que Pablo Moreno. Avui els dos han fet tot l'entrenament amb bones sensacions i demà decidirem si surten d'inici o ho fan de suplents. És importantíssim per a nosaltres que s'incorporin jugadors.

L'Albacete

És difícil a vegades sortir d'una dinàmica negativa. La Segona Divisió és molt complexa. Nosaltres també hem passat dificultats i les anem superant a poc a poc amb mentalitat guanyadora. Serà un partit complicat, però intentarem guanyar.

Enllaçar victòries

És important enllaçar victòries, per això demà és importantíssim guanyar demà. És molt centrats en això. Els tres punts ens permetran agafar encara més confiança amb el nostre joc.

Els davanters

És un beneit problema per mi poder escollir qui posar a l'onze inicial. La competitivitat entre ells augmenta i l'equip se'n beneficia. Ens hem recuperat bastant bé i estem preparats. Intentaré treure el millor equip per guanyar al Carlos Belmonte. És un luxe tenir a davanters preparats com Cristhian (Stuani), Mamadou (Sylla) o Nahuel (Bustos).