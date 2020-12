Jugar sense afició ha fet que el Girona deixés d'ingressar més d'1,2 milions d'euros

Amb el risc que no sortís bé, el Girona va jugar-s´ho tot pràcticament a una carta la temporada passada per aconseguir el retorn a Primera. No es va aconseguir i ara el club intenta engegar un nou projecte molt més humil que té, sense esbombar-ho, l´ambició de lluitar pel mateix objectiu. Ho fa amb un límit salarial molt més modest que el del curs passat (de 29 milions d´euros a 4´3, que són uns 14 reals) i en unes circumstàncies atípiques provocades per la pandèmia. L´aparició de la COVID-19 va agafar la societat en fora de joc el març, tant en l´àmbit sanitari, polític i econòmic.

El futbol tampoc en va poder esquivar els efectes i la temporada actual en pateix les conseqüències de l´aturada, i posterior renaudació a l´estiu, del curs passat. Els clubs arrosseguen els efectes d´una de les mesures decretades pel Govern que més ha canviat el futbol: la prohibició de públic als estadis. En aquest sentit, el Girona no n´ha estat cap excepció i ha vist com haver de jugar els partits a porta tancada li suposava deixar d´ingressar força més d´un milió d´euros. Els abonaments i la venda d´entrades dels dos partits de play-off d´ascens contra Almeria i Elx -no inclosos al carnet i on el club calculava omplir Montilivi- són les dues grans partides de diners que s´enfilen cap al milió d´euros (al voltant de mig milió correspon a la part que es va haver de tornar als abonats, i mig més a la que no es va ingresar-se durant la promoció) que s´han esfumat. No són les úniques. També s´ha deixat d´ingressar entre 200.000 i 300.000 euros en la venda d´entrades per als partits finals del curs passat contra rivals directes com Cadis, Saragossa o Almeria i el Torneig Costa Brava-que no s´ha pogut celebrar- així com en vendes a la botiga oficial durant els dies dels partits.

El rival de demà del Girona, l´Albacete va ser, precisament, l´últim rival dels gironins amb públic en un decebedor 1-1 a Montilivi el 7 de març passat. Hi van anar 7.914 aficionats. El següent partit a Las Palmas ja va ser suspès, l´avantsala de l´ajornament de la competició. Amb la represa de la Lliga al juny, el Girona va haver de jugar cinc partits com a local sense públic i això va fer que hagués de tornar, mitjançant diverses fórmules, el tant per cent corresponent.

Aquesta temporada, amb la previsió per part de la Lliga que es podrien obrir els partits al públic -almenys en part- aquesta tardor, el club va optar per cobrar el 50% de l´abonament. Amb 7 partits jugats ja a Montilivi i els duels contra Logronyès , Rayo i Sabadell fixats sense públic, el club ja té més que assumit que el 50% que deixava pendent de cobrar de l´abonament per si es podia accedir als estadis, no el veurà. I si els partits continuen a porta tancada durant la segona volta, escenari previsible, el club haurà d´enginyar-se-les per trobar una altra fórmula imaginativa per tornar els diners avançats als abonats. El que sí es cobrarà és el carnet de soci de 2021, valorat en 50 euros, i necessari per poder ser abonat.