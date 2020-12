Pablo Moreno i un autogol de l'Albacete donen la victòria al Girona

El Girona ha aconseguit aquesta tarda la segona victòria seguida, després d'imposar-se al Carlos Belmonte amb un autogol de Kecojevic i un gol de Pablo Moreno (0-2). Tot i començar el partit endollats, els de Francisco han anat perdent pistonada a mesura que passaven els minuts sense aprofitar les seves ocasions. En conseqüència, l'Albacete, que se situa en descens, ha pogut dir la seva i fer que els gironins gairebé es conformessin amb el repartiment de punts. La reacció no ha tornat fins que Cristhian Stuani ha tornat a trepitjar el terreny de joc substituint a Nahuel Bustos, mentre que la fortuna ha arribat gràcies a una errada del rival i s'ha decidit amb l'estrena del davanter cedit pel City al futbol professional.

Francisco va demanar més presència ofensiva amb el domini de la pilota a la prèvia i així ho ha fet el Girona als primers minuts. Sense Stuani, que s'ha quedat a la banqueta per unes molèsties musculars, el tècnic ha donat la titularitat a Bustos i l'argentí no ha desaprofitat l'ocasió. Participatiu i decidit a picar pedra a l'àrea de l'Albacete, de seguida ha gaudit de diversos xuts. El primer ha sortit per damunt del travesser. Més perillosa ha estat l'ocasió de Sylla, però no ha pogut controlar bé la pilota amb el cap i l'ha atrapat Tomeu Nadal. El porter local també ha frustrat un xut de Luna. Tot i la superioritat dels de Montilivi, els de López Garai han aprofitat alguns moments de desconnexió per provar sort. Karim Azamoum i Zozúlia, però, han topat amb Juan Carlos. Amb els gironins a mig gas, l'Albacete ha crescut fins arribar a igualar el partit.

A la represa, el Girona seguia sense reaccionar. Només començar, el VAR amb Ocón Arráiz ha desestimat un possible penal a favor a d'Albacete per una acció sobre Azamoum. Els de Francisco no aconseguien reenganxar-se. Luna ha gaudit d'una jugada per banda esquerra, però la seva centrada s'ha acabat perdent. Zozúlia ha replicat amb un cop que cap ha salvat Monchu, després que Juan Carlos es veiés superat. Veient el panorama, Francisco ha buscat l'antídot amb Stuani que ha substituït a Bustos al minut 61. L'uruguaià de seguida ha arribat a porteria al costat de Sylla, que benèvol ha perdut el gol per intentar assistir el 7. Finalment ha arribat amb un autogol de Kecojevic al 66, que intentava refusar una centrada de Luna. Sylla ha tingut el 0-2 a les seves botes, però ha topat amb la mà de Nadal i el pal. S'ha encarregat de posar-lo Pablo Moreno, que ha rebut una assistència de Bárcenas després d'una combinació amb Stuani. Potser ha calgut patir més del compte, però els de Montilivi han assegurat la segona victòria seguida.



FITXA TÈCNICA



Albacete: Tomeu Nadal, Liberto, Zozúlia (Emiliano, min. 82), Álvaro Jiménez, Caballo, Karim Azamoum (Ortuño, min. 69), Silvestre (Álvaro Peña, min. 69), Kecojevic, Mvondo, Carlos Isaac i Boyomo.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Luna, Gumbau (Cristóforo, min. 76), Monchu, Samu Sáiz (Pablo Moreno, min. 76), Yoel Bárcenas, Sylla i Nahuel Bustos.

Gols: 0-1, min. 66: Kecojevic; 0-2, min. 79: Pablo Moreno.

Àrbitre: Gálvez Rascón (c. madrileny). Ha amonestat Zozúlia, Arroyo, Carlos Isaac (Albacete); Gumbau (Girona).