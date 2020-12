Cristhian Stuani començarà a la banqueta el partit d'avui a Albacete. Francisco Rodríguez s'ha decantat per Nahuel Bustos com a acompanyant de Mamadou Sylla en punta d'atac. L'entrada de l'argentí per l'uruguaià és l'únic canvi respecte l'onze que va superar el Mirandés dimarts.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Luna, Bernardo, Bueno, Gumbau, Monchu, Bárcenas, Bustos, Samu Sáiz i Sylla.