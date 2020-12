Francisco: «Tenir més efectius ens dona un plus, però no individualitzaré»

El Girona ha aconseguit aquesta tarda la segona victòria deguida, després d'imposar-se a l'Albacete al Carlos Belmonote (0-2). Francisco ha destacat que "guanyar per més d'un gol és molt difícil en aquesta cateforia" i per això marxa satisfet amb el treball de tot l'equip.



LA VICTÒRIA

Guanyar per més d'un gol és molt difícil en aquesta categoria. Per nosaltres és el primer cop i estic content. Tenim més efectius i tenir a Stuani, Nahuel, Ramalho... ens dona un plus. Quan agafem forma física millorarem més. Estic agrait als del filial que ens han ajudat



EL RESULTAT

Hem dominat totes les facetes i hem tingut un joc combinatiu molt més fluit. Els primers 15 minuts han estat fantàstics. El més important és treure punts. Per mi és molt important tenir-ne 24, tenint en compte tot el que hem passat.



EL PARTIT

El rival estava necessitat i ens ha apretat, és normal. Els primers 15 minuts hem pogut avançar-nos i no ho hem fet, però després hem pogut equilibrar el partit. Al descans els ho he dit. La sortida de Stuani ens ha donat molt. Mamadou ha fet un partit fantàstic, però no individualitzré.



STUANI

És un tio fantàstic. Quan ha vist l'alineació i estava a la banqueta els ha animat a tots. Es troba molt millor. És lanostra insigna.



PABLO MORENO

Està tenint continuitat. Aquesta setmana no ha pogtu entrenar al 100%, però ahir sí i sabia que podia demostrar-ho. Encara li queda molt, però a l'equip li queda molt. Santi Bueno, Antonio, no vull individualitzar. Hem de tenir els peus al terra i afrontar el partit de dimecres amb total naturalitat.