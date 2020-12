La importància d'encadenar victòries

El Girona sap millor que ningú la importància sideral d'aconseguir enllaçar victòries. La irregularitat va desencadenar el final del somni gironí de la Primera Divisió i la passada temporada va provocar que l'ascens es jugués a cara o creu al play-off amb un desenllaç fatídic a Montilivi. Ho sap també l'Albacete, el pròxim rival dels blanc-i-vermells, que se situa en zona de descens. Tot i la delicada situació en la qual es troba immers l'equip castellanomanxec, Francisco Rodríguez és conscient que aquesta tarda caldrà estar en alerta a l'estadi Carlos Belmonte (18.15 h). Ningú a la plantilla pot permetre's la més mínima desconnexió perquè tornar amb els tres punts cap a terres gironines és molt important. Sobretot si tard o d'hora es vol fer un cop sobre la taula a la classificació. Aconseguir la segona victòria seguida (i no revifar un rival de baix) és l'únic camí possible.

És per això que Francisco traurà un onze de gala a Albacete. Són cinc dies de marge, però a diferència d'altres jornades l'equip arriba amb més temps de preparació que el rival. I a més, ho fa amb una victòria contra el Mirandés. Per la seva part, l'Albacete ha tingut només tres dies després d'empatar a zero dijous passat al camp de l'Sporting -abans arrossegava una ratxa de quatre derrotes seguides. El tècnic del Girona pot comptar amb l'argument més preuat que té en atac des de dimarts passat. El retorn de Cristhian Stuani ha estat la millor notícia per als de Montilivi, que també tenen l'assegurança golejadora de Mamadou Sylla. En aquest sentit, l'uruguaià i el pitxitxi d'aquesta temporada (5 gols) tenen la titularitat assegurada. Els acompanyaran d'inici Yoel Bárcenas i Samu Sáiz, mentre que Pablo Moreno, Nahuel Bustos o fins i tot Àlex Pachón del filial podrien tenir minuts.

Al mig del camp hi haurà el doble pivot Gumbau-Monchu i en defensa poden repetir Calavera, Santi Bueno, Bernardo i Luna. D'alternatives no li'n falten a Francisco, que també podria decidir-se per Ramalho o Bustos. La porteria és indiscutible per a un solvent Juan Carlos, tot i viatjar amb Muric i José Suárez. A la llista de convocats també hi va entrar l'extrem del Girona B Suleiman. Per contra, va caure el migcampista Ramon Terrats.

Una de les causes que Francisco descarti futbolistes del filial és que el tècnic cada vegada pot comptar amb més jugadors del primer equip per als entrenaments. Després de les dificultats que ha passat l'equip des de l'inici de la temporada a causa de la manca d'efectius -hi havia dies que amb prou feines podia reunir-ne una desena-, el tècnic comença a treballar amb bona part del grup. Ahir, per exemple, Valery va tornar a trepitjar la gespa després de l'operació al genoll esquerre i va poder fer una part de la sessió grupal de la mateixa manera que Aday. Ambdós futbolistes compten els dies per tornar i podrien reaparèixer a finals d'aquest desembre o principis de gener. La baixa de Juanpe s'allargarà més temps.



L'Albacete, necessitat

El Girona no pot fallar, però l'Albacete encara menys. El tècnic Aritz López Garai es juga el càrrec després d'empatar a Gijón i posar fi a una mala ratxa. El conjunt local, on juga el gironí Nahuel Arroyo, es troba en zona de descens amb només 11 punts i està necessitat de victòria. Un dels seus perills és Alfredo Ortuño, ex-Girona.

L'entrenador de l'Albacete no podrà comptar amb els lesionats Javi Jiménez, Javi Navarro i Benito, ni amb Gorosito per sanció. Tampoc hi serà l'ex del Girona Diamanka per la clàusula de la por. D'altra banda, López Garai recupera el lateral esquerre Fran García, que s'ha perdut els darrers partits per lesió i no se sabrà fins a última hora si està disponible per sortir d'inici.