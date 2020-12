Pablo Moreno s'estrena com a golejador contra l'Albacete

La victòria al Carlos Belmonte significa moltes coses: sumar la segona victòria consecutiva a Lliga, acumular 24 punts deixant a molta distància el descens i l'estrena golejadora de Pablo Moreno. Corria el minut 77 quan el jove ariet cedit pel Manchester City trepitjava la gespa en detriment de Samu Sáiz amb l'intenció d'acumular homes frescos a tres quarts de camp ampliar l'avantatge en el marcador. Dos minuts més tard de la seva entrada, Stuani ha bregat una pilota amb varis defensors de l'Albacate per acabar guanyant-la.

L'uruguaià, amb una passada filtrada, ha deixat sol Yoel Bárcenas davant Tomeu Nadal. En comptes de finalitzar la jugada, l'extrem ha vist sol Moreno que ha hagut d'empènyer la pilota per posar el 0-2 final i estrenar-se en la seva 12a aparició amb els blanc-i-vermells. El màxim golejador de la cantera blaugrana ja va poder estrenar el seu compte particular contra el Mallorca a mitjans de novembre. L'àrbitre principal va donar el gol, però el VAR el va rectificar per una suposada falta de l'atacant gironí.