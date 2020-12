«Estic segur que el Girona tornarà a Primera d'aquí a un o dos anys»

S'espera amb ganes això d'enfrontar-se a un exequip?

I tant, sempre és bonic poder tornar a jugar contra l'equip de la teva terra i més si has format part d'ells.

Què va passar amb el Girona?

Vaig estar allà un total de quatre temporades. Una amb el juvenil de Divisió d'Honor i tres amb el filial a Primera Catalana. Fins i tot vaig poder fer la pretemporada amb la primera plantilla sota les ordres de Pablo Machín. Al final no vaig poder continuar amb ells perquè no ens vam entendre.

Després va jugar amb el Can Gibert, de Segona Catalana.

Sí. Vaig anar a jugar amb ells durant mitja temporada 2016/17 a Segona Catalana. La veritat és que va anar d'allò més bé.

Palamós i Horta van ser els seus següents destins.

Amb el Palamós vaig romandre-hi també només un any. Vaig fer bona campanya amb el Can Gibert i em van fitxar. Amb ells em vaig sentir molt còmode a la Primera Catalana i va sorgir l'oportunitat de signar amb l'Horta i fer el pas cap a Tercera.

Quins records manté del conjunt barceloní?

Doncs molts i de molt bons. Vam fer un equip molt jove i amb molt de talent. Cal afegir-hi que teníem un entrenador superlatiu com era Nacho Castro. Puc dir que de moment és el millor entrenador que he tingut mai.

Van trencar les apostes inicials de principi de temporada.

Absolutament. L'objectiu de l'equip era la permanència. Vam iniciar molt bé l'any i el vam acabar encara millor. Vam arribar a la promoció d'ascens amb garanties.

Van pecar d'inexperiència?

Potser sí. Ja li he dit que érem un equip molt jove. No obstant això, molts jugadors van fer les maletes per jugar a categories superiors. Un d'ells vaig ser jo, que vaig signar amb el Llagostera.

Content de com li van les coses amb Oriol Alsina?

Moltíssim. De fet, podria dir que tinc enveja sana, per tot el que els està passant, ara amb la Copa Federació. S'ho mereixen, són un gran grup amb qui vaig poder compartir el meu millor any en l'àmbit esportiu. La clau és ser una pinya. L'Oriol, abans de fitxar jugadors, fitxa persones.

Fa un any espectacular i li arriba l'oportunitat del futbol professional.

Amb l'Albacete vaig signar el Nadal passat. Durant uns mesos vestia la samarreta del Llagostera sabent que faria el salt. No et pots imaginar el que vaig patir quan els veia que estaven a punt de perdre la categoria. Al final ho van poder fer.

La temporada no ha començat com ha desitjat.

Ni en l'àmbit esportiu, només cal veure els resultats, ni en el personal. No he tingut els minuts que he desitjat, però no abaixo els braços perquè sé que estic entrenant el millor possible, com sempre he fet. A més, vaig patir una lesió que em va apartar dels terrenys de joc.

Ha notat molta diferència amb el salt de categoria?

I tant. Sobretot en la forma en què cuiden els terrenys de joc. Els camps són impressionants. I què dir dels futbolistes que et trobes a cada partit? Una passada.

Què creu que li passa a l'Albacete?

No ho sé. Si comptés amb els minuts desitjats li podria donar l'opinió d'algú que juga. Des de fora el que veig és que potser hauríem de competir una mica més. Jugadors d'alt nivell com Ortuño o Zozulya els tenim.

Com es preveu el partit d'avui?

El Girona és un gran equip. Però cada enfrontament a Segona és un món. El que tinc ben clar és que podrem competir.

Li agradaria tornar a vestir la samarreta del Girona en un futur?

Sí. I més ara que han fet un canvi tan espectacular. Crec que han anat incorporant uns jugadors increïbles. A més es veu que el club està millor format. És una pena que baixessin de Primera, però estic completament segur que podran tornar-hi d'aquí a un o dos anys.