Pablo Moreno es converteix en el vuitè golejador d'aquesta temporada

Al Girona 2020-21 li costa fer gol. L´accidentat inici de temporada i les baixes per lesió, sanció i convocatòries internacionals han fet que fins aquestes dues jornades, Francisco Rodríguez no hagi pogut començar a disposar de tota l´artilleria de la plantilla. Amb Stuani absent una bona colla de partits, el Girona ha trobat en Mamadou Sylla l´alternativa ideal i el davanter vallesà s´ha carregat el pes ofensiu de l´equip durant moltes jornades. A part d´aprofitar el gran estat de forma de l´ex del Gant, el Girona ha hagut d´explotar altres vies per mirar de veure porteria i, així, homes com Valery, Samu Sáiz, Bárcenas, Monchu, Bernardo i també Franquesa han vist porteria aquesta temporada. Diumenge a Albacete s´hi va afegir un Pablo Moreno de qui tothom parla meravelles i que es va poder estrenar com a golejador.

En total són 8 fins ara els futbolistes que han marcat aquest curs. Una xifra que s´acosta i molt a la de tota la temporada passada, en què només 9 jugadors van veure porteria. En aquest sentit, si tenim en compte que Stuani encara no ha marcat, hom podria posar la mà al foc que més aviat que tard, el Girona 20-21 igualarà els golejadors del curs passat. A més a més, un altre davanter com Nahuel Bustos tampoc ha marcat encara amb la samarreta blanc-i-vermella i també és de preveure que no es quedi en blanc.

Tot plegat deixa ben clar que la temporada passada es va carregar tot el pes golejador a les esquenes d´Stuani. El davanter uruguaià el va suportar bé i va respondre amb 31 gols en totes les competicions (29 a la Lliga). Ara bé, el Girona jugar-s´ho tot a una carta i va trobar a faltar alternatives al joc durant massa partits. Un va ser en el decisiu de tornada del play-off contra l´Elx a Montilivi en què, amb l´uruguaià expulsat, a la banqueta no hi havia cap altre davanter centre referent per entrar al camp. En aquest sentit, només 8 jugadors van veure porteria el curs passat a més a més del Matador de Tala. El segon màxim golejador va ser Borja García (5) i rere seu es va quedar Marc Gual (4,) que va deixar l´equip al mercat d´hivern. L´altre davanter centre, Jonatan Soriano, entre lesió i lesió només va tenir temps de fer un gol a la Lliga (en va fer dos a la Copa). Dues dianes van aconseguir homes com Samu Sáiz, Aday Benítez, Àlex Granell i un Brandon Thomas que es va lesionar de gravetat abans del confinament. L´últim golejador a la Lliga va ser Gumbau, amb una diana. A la Copa, sí que van veure porteria també Ignasi Miquel i el jove del filial Carlos Martínez amb una diana cadascun, a més a més de Gual (2) i Soriano (2).

Sembla clar, doncs, que enguany la direcció esportiva ha encertat més els complements de Stuani i ha donat a Francisco homes amb capacitat de marcar quan l´uruguaià no hi sigui. L´aposta de moment funciona i va a més.