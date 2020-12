El 65è rival del Girona des del retorn al futbol professional

El Girona es posarà al dia demà amb la disputa del partit ajornat contra la UD Logronyès (19.00). Un partit que arriba en un bon moment per als de Francisco i que, en cas de guanyar-lo, els impulsaria encara més amunt a la classificació. Serà la primera vegada que el conjunt gironí s'enfronti als de La Rioja, un club relativament jove, fundat el 2009 arran de la compra del CD Varea, que acabava de pujar a Segona B, pel popular empresari Félix Revuelta. Sense l'històric CD Logronyès, desaparegut aquell mateix 2009, Logronyo va veure com la UD Logronyès i la SD Logronyès -actualment a Segona B- rivalitzaven per l'hegemonia futbolística de la ciutat fins que l'estiu passat la UD va ascendir a Segona A. A la categoria de plata, el Logronyès intenta tornar a posar el nom de la ciutat arreu de l'estat, com va fer el CD durant els anys 80 o 90 de la mà dels Setién, Polster, Abadía, Salenko o Manel. Demà s'estrenarà a Montilivi, un estadi que mai ha visitat.

La UD Logronyès serà el 65è equip que s'enfronta al Girona des que els gironins van tornar al futbol professional el 2008. Des de llavors, l'equip ha acumulat rivals per a tots els gustos a Segona A (58), als quals cal sumar-hi els 6 contra els quals només es va enfrontar a Primera: Barça, Madrid, Atlètic, Athletic Club, Sevilla i València. Les darreres estrenes a Montilivi van acabar amb bons resultats per al Girona: Fuenlabrada (1-0) i Extremadura (3-1) la temporada passada.

El Girona sí que s'havia enfrontat uns quants cops a l'històric CD Logronyès fa anys. Fins a tres ocasions van venir els de La Rioja a terres gironines. La darrera vegada va ser en un partit de Copa la temporada 1976-77 amb triomf gironí per 2-0 (gols d'Abete i Vila). Abans, en partit de Segona Divisió, el Girona hi havia empatat (0-0) el curs 56-57 i golejat 4-0 el 50-51, amb tres gols de Fontanet i un de Bescós.