Iago López no té clàusula de la por i podrà jugar contra el Girona

Ni Àlex Gallar ni Pape Diamanka han pogut enfrontar-se al Girona amb els seus equips aquesta temporada. El conjunt gironí va incloure la famosa clàusula de la por en els seus contractes de cessió al Cartagena i Albacete, respectivament. Sí que podrà jugar contra el Girona demà Iago López. El lateral gallec de 21 anys, que té contracte amb el Girona fins al 2022, viu la segona temporada de cessió a la UD Logronyès, amb qui va ascendir el curs passat a Segona B i enguany ja ha disputat 15 partits. En el seu cas, el Girona no va incloure la famosa clàusula i per tant demà serà titular a Montilivi. Mentrestant, el conjunt de La Rioja continua amb problemes a la porteria. Santamaría i Miño estan lesionats i Meykher no va ser convocat l'últim partit. Si cap dels tres està disponible, el porter titular a Montilivi serà Pradas, el quart. Unai Medina, David González i Leo Ruiz també són baixa.