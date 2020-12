«Estem en el millor moment de la temporada»

El Girona recupera demà a la tarda el partit corresponent a la segona jornada contra la UD Logronyès i ho farà motivat per les dues últimes victòries i la recuperació de futbolistes, el que fa que el tècnic Francisco Rodríguez considera l'actual com "el millor moment" de la temporada pel conjunt català. L'andalús ni de bon tros es fixa en la possibilitat d'atrapar les posicions de "play-off" ni el fet que es puguin enllaçar tres triomfs per primera vegada. "El passat ja està fet, el que volem és guanyar un rival difícil", ha declarat en una roda de premsa en la qual també ha explicat que Aday Benítez té opcions de tornar a la convoctòria.

TRES VICTÒRIES SEGUIDES

En línies generals, el que més em preocupa és guanyar demà. És cert que encadenar una bona ratxa sempre beneficia, però em centro en el Logronyès, el passat ja està. Tres victòries seguides és clar que seria importantíssim, tot i que no ens preocupa. Volem guanyar un rival difícil i ho haurem de fer molt bé. Ens posaria en una situació més còmoda.



EL SISTEMA 4-4-2

Aquesta plantilla està dissenyada per jugar amb dos puntes i tenim bons jugadors per aquestes posicions. El que passa és que s'han produït una sèrie de circumstàncies i no hem pogut comptar massa amb en Cristhian Stuani i en Nahuel Bustos. No hi han sigut i ens hem hagut d'adaptar. És un sistema que ens està anant bé perquè ens permet ser forts defensivament i tenir presència a l'àrea contrària, sent més verticals, amb futbolistes que van bé per la banda i d'altres com Samu Sáiz que interpreten molt bé els espais.



ESTAT DE LA PLANTILLA

Tots estem disponibles tres dels que ja coneixem. Juanpe no hi serà i Valery fins l'any vinent no tornarà. Però Aday ha entrenat amb el grup i decidirem en l'últim moment si entra o no a la convocatòria. La resta de la gent està preparada. La dinàmica és bona però això no ens ha de dur a l'eufòria ni a la relaxació, sinó a l'obligació de fer un bon partit. Buscarem els tres punts a partir d'una bona actuació.



CLASSIFICACIÓ REAL PER FI

Estarem a partir d'ara en igualtat de condicions i aquest és un fet molt important. No hem d'oblidar que en els primers partits estàvem molt lluny dels primers sense haver gairebé jugat. Ara tots estarem iguals. Com he dit, és important sumar punts contra un rival difícil al qual haurem de tenir molt en compte.



SD LOGRONYÈS

És cert que ve d'encadenar tres derrotes, però una d'elles va estar condicionada per un penal i una expulsió al primer minut i una altra al camp del Rayo, on ho has de fer molt bé per guanyar. Sol jugar fora de casa amb tres centrals i una línia de cinc al darrere. És un equip ben treballat, amb bons jugadors que s'estan adaptant molt bé i oferint un rendiment alt. Al final estan allà igualats amb nosaltres. Serà difícil, com he dit. Ho hem de fer molt bé davant un equip versàtil, que canvia de sistema al llarg del partit. Haurem de ser nosaltres mateixos, anar a camp contrari i generar ocasions suficients.



UN ONZE TIPUS

Al cap i a la fi cada cop hi ha més competència. Hem trobat ara un camí. L'última alineació és gairebé la mateixa que l'anterior. És important donar descans però també tenint en compte que hi havia gent que feia temps que no jugava. No hem pogut anar variant de jugadors al llarg de la temporada. Ara no vol dir que no compti amb la resta. Les rotacions són importants. Hi ha una dada que ho diu tot: hem utilitzat més de 30 jugadors al llarg de la temporada. Per això ara prioritzo trobar una base.



PAS ENDAVANT

Quan tinguem la millor versió de tots serem més bon equip. Em preocupo cada dia en això. Per exemple l'altre dia vaig veure un Samu Sáiz que tots coneixem. Això ho fa la competitivitat. Estem contents. Però l'únic que hem fet és sumar sis punts seguits, no més.



PROP DEL "PLAY-OFF"

Ho sé perquè m'ho han dit. No miro la classificació, són coses que no puc controlar. El dia que vam jugar a Albacete no sabia ni quan hi havia el següent partit, perquè em centro en l'immediat. Amb tot el que hem hagut de passar, és important prendre's així les coses.



MILLOR MOMENT DE LA TEMPORADA

Sí, l'és, perquè estem recuperant gent. Però sempre tocant de peus a terra. Hem de recordar que a Albacete vam haver de saber partit. Aquesta és la realitat. Per tant, estem en un bon moment i és així perquè treballem bé i ningú ens ha regalat res. L'altre dia Monchu va salvar un gol sobre la línia. Estava allà perquè treballa per ser-hi. Aquest és el camí perquè cada futbolista trobi el seu millor moment.