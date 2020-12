Alerta roja al Girona: Pérez Pallás estarà al VAR dilluns contra el Rayo Vallecano

L'inefable David Pérez Pallás, el responsable des de la sala VAR de Las Rozas de l'expulsió de Stuani en la final del "play-off" contra l'Elx, i de la no validació d'un gol legal, el de l'empat a un, de Pablo Moreno contra el Mallorca, torna a creuar-se en el camí del Girona FC. Serà dilluns, quan novament serà l'encarregat del videoarbitratge del partit contra el Rayo (19.00), que a Montilivi serà dirigit per Alejandro Muñiz Ruiz. Aquest col·legiat va xiular l'Sporting-Girona (2-0), on va expulsar (merescudament) un jugador de cada equip (Franquesa, pel bàndol gironí).

Retirat després de ser descendit a Segona B el 2019, Pérez Pallás treballa des de fa dues campanyes a l'ombra des de sala VAR de la Federació a Las Rozas. Des d'all el gallec ha perjudicat greument el Girona les dues últimes vegades que s'hi ha topat. De negre record per als aficionats blanc-i-vermells des que en la final del play-off de l'agost passat va avisar l'àrbitre principal (López Toca) perquè expulsés Stuani per una entrada forta en camp rival que havia sigut inicialment groga, aquesta temporada, en el seu retrobament amb el Girona, ja la va tornar a embolicar. Pablo Moreno feia l'1-1 al minut 10 del duel amb el Mallorca. L'àrbitre l'havia validat, ningú del Mallorca havia protestat, però des de Las Rozas van advertir una suposada falta de l'atacant a partir de la repetició a càmara lenta. Un greuge més, fins el punt que al final d'aquell partit el club, per boca de Delfí Geli, va alçar la veu contra algunes decisions arbitrals.