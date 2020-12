Amb Stuani tot és més fàcil

Cristhian Stuani. Ell és el veritable factor diferencial del Girona, amb permís d'un Juan Carlos que cada partit intervé amb encert. El davanter torna a marcar. Ho ha fet avui i per partida doble. Ha aparegut en el moment oportú, traient el seu equip de l'ostracisme i ajudant-lo a doblegar un combatiu Logronyès, que s'ha rendit a la punteria de l'uruguaià. El 2-0 confirma el moment dolç dels de Francisco, que per fi enllacen tres victòries consecutives, totes elles sense encaixar. Suficient per veure de ben a prop el "play-off".

No ha sigut gens fàcil, això sí. El punt d'inflexió ha sigut l'1-0. Fins llavors, ha quedat clar que dominant no n'hi ha prou. Amb la pilota als peus es té un lleuger avantatge respecte el rival però si la circulació no és massa fluïda i no hi ha contundència a l'àrea contrària és gairebé impossible fer mal. El Logronyès ha sortit a fer el seu partit, reforçat amb una línia de cinc homes al darrere, que ha dificultat moltíssim un Girona previsible i erràtic. Tret d'alguna centrada a l'àrea o xuts des de la distància, l'equip de Francisco s'ha encallat. Amb el teòric onze de gala, les prestacions a Montilivi han sigut, d'entrada, les habituals. Les d'un conjunt que no acaba de carburar a casa, que no se'n surt. S'ha tingut la possessió i s'han comptabilitzat més arribades, però la velocitat de creuer s'ha trobat a faltar i la presa de decisions no era pas l'encertada.

Sylla, l'exemple. El davanter, parella de ball de Cristhian Stuani, no ha ofert ni de bon tros la seva millor versió per començar. Al primer temps ha protagonitzar més d'una situació en què, d'haver escollit bé, hauria pogut fer molt de mal al rival. Però sempre s'ha equivocat. Al quart d'hora ha rebut una passada a l'interior de la gran i en comptes de xutar, tenint a prop la porteria, ha preferit buscar un company amb una passada fluixa i fàcil per la defensa. Més o menys li ha passat el mateix al 39, quan una pèrdua en zona compromesa l'ha volgut resoldre massa ràpid i malament.

La circulació de la pilota ha sigut massa lenta, Calavera s'ha precipitat cada dos per tres buscant centrades des de massa lluny, i les poques arribades es comptabilitzaven amb un cop de cap de Bernardo, una altra rematada amb la testa d'Stuani que tampoc anava entre pals o un parell de xuts, obra de Bárcenas i Gumbau, aquest últim de falta i fent aparèixer el debutant Dani Giménez.

No és que el Logronyès hagi millorat aquesta posada en escena, però n'ha fet prou amb entonar-se després d'uns primers minuts marcats per les imprecisions en les passades, per després espantar a pilota aturada. A cada còrner o falta indirecta, algú ha acabat rematant. Bobadilla, al 17, ha picat amb el cap tot sol a l'àrea i per centímetres no ha dirigit la pilota entre pals. Poc després, tres quarts del mateix, en una acció que el central ha acabat picant amb Calavera i ha hagut de ser atès al tenir sang al nas i a la samarreta.

Les alarmes s'han encès quan Juan Carlos ha fet de Juan Carlos. És a dir, quan ha hagut de salvar els mobles. Al 55, i sense cap símptoma de millora, el Girona no s'ha posat per sota en el marcador de miracle. Bogusz s'ha inventat un xut enverinat que ha trobat l'excel·lent resposta del porter. I d'una porteria a l'altra. Decisiu Juan Carlos, ho ha sigut també Stuani a l'altre costat. Del no-res, el 7 ha tret el seu instint i ha batut Dani Giménez quan l'equip més ho necessitava. Samu Sáiz ha iniciat l'acció, donant la pilota cap a Sylla. Massa forçat, el 18 ha vist com el seu defensor refusava l'esfèrica amb massa dificultats. Tantes, que ha caigut al cap de Calavera, que s'ha vestit d'assistent amb la testa. Stuani, atent, l'ha caçat i a la mitja volta ha marcat el primer.

El punt d'inflexió. De no mossegar, de ser previsible, a córrer i posar-hi una marxa més. Ho ha facilitat el vent que bufava a favor i també el Logronyès, que s'ha obert tot buscant l'empat. Sylla ha tornat a topar-se amb la fusta, com li va passar a Albacete, però just després s'ha tret un pes de sobre. Ha rebut la mil·limètrica passada de Samu Sáiz i ha vist com Stuani entrava tot sol per dirigir-li una assistència d'or que l'uruguaià no ha desaprofitat. 2-0 i el Girona que respirava. En els millors minuts, Samu ha trobat el travesser.

Per trencar un xic amb la tranquil·litat, Ander Vitoria ha escurçat distàncies amb un cop de cap a la sortida d'un córner. Un 2-1 perillós perquè quedava encara poc més d'un quart d'hora. L'àrbitre, però, a instàncies del VAR, l'ha anul·lat per un fora de joc posicional d'Olaetxea. Francisco ha decidit donar descans a Stuani i Bustos ha entrat en el seu lloc. L'argentí, l'únic davanter que encara no ha marcat, no se n'ha sortit i fins i tot ha vist una absurda targeta groga al descompte. Amb el partit trencat i més espais, no hi ha hagut temps per a més. Només Bárcenas, que s'ha fet un embolic tot sol i no ha sabut resoldre un clar contracop. Els tres punts s'han quedat a casa. Ja en són 27 i el "millor" Girona, com el definia Francisco, va fent.

GIRONA 2 - 0 LOGRONYÈS

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Antonio Luna (Franquesa, min. 78), Gumbau (Ibra Kébé, min. 83), Monchu (Cristóforo, min. 62), Bárcenas, Samu Saiz (Pablo Moreno, min. 83), Sylla i Stuani (Bustos, min. 78)

LOGRONYÈS: Dani Giménez, Iago López, Bobadilla, Clemente, Álex Pérez (Siddiki, min. 65), Iñaki, Andy (Arnedo, min. 84), Petcoff (Zelu, min. 65), Olaetxea (Sierra, min. 79), Bogusz i Ander Vitoria (Van la Parra, min. 80)

GOLS: 1-0, Stuani (min. 58); 2-0, Stuani (min. 68)

ÀRBITRE: Arcediano Monescillo (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestar Monchu (min. 13), Bogusz (min. 41), Calavera (min. 79), Bustos (min. 93)

VAR: Hernández Maeso (comitè d'Extremadura)

ESTADI: Montilivi, sense públic