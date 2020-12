Francisco: «Estem contents però no canviarem el discurs»

Francisco Rodríguez ha valorat molt positivament la victòria contra el Logronyès a Montilivi, la tercera consecutiva d'un equip que va a l'alça, encara que ha volgut contenir l'eufòria recordant que "no ens queda cap altra que seguir" sense tenir cap mena d'intenció de "canviar el discurs". "Tant de bo seguim guanyant, però si ho fem continuaré responent el mateix. Ho hem passat tan malament que no mirarem cap amunt, treballant des de la humilitat", ha afegit.

L'andalús ha reiterat que "ens queda encara molt per treballar i millorar" explicant també que "ara mateix l'únic que m'importa és el partit contra el Rayo" del proper dilluns, també a l'estadi. Content pel doblet de Cristhian Stuani, de qui ha dit que "és un deu com a persona" i que "tots sabem què és el que sent per aquest club", Francisco subratllava el discurs de la prudència. "No ens podem permetre el luxe de pensar en cap altra cosa. Tenim un projecte bonic, amb jugadors de molta qualitat. Un club i una afició que ho sent. Crec que al final tothom quedarà content".

