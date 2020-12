Quan el vent bufa a favor el millor és aprofitar-lo

El vestidor del Girona té motius, i de sobres, per veure el got mig ple. Ha necessitat uns quants mesos per plantar-se al «millor moment» de la temporada. Així ho veu Francisco Rodríguez, qui per fi respira. Ni de bon tros es relaxa, això no va amb el seu tarannà. Però de mica en mica ha anat recuperant efectius, pot treballar en unes condicions decents i el seu equip arreplega bons resultats. La situació no és per llançar coets ni sortir al carrer a celebrar-ho, però venint d'on es ve, encadenar dues victòries i tenir avui la possibilitat d'atrapar-ne una de tercera per enfilar-se fins les portes de la promoció és un negoci força rodó. Després de patir el que no està escrit per superar el Mirandés (1-0) i de créixer al Carlos Belmonte d'Albacete (0-2), aquesta tarda (19 hores) toca recuperar el matx corresponent de la segona jornada davant la UD Logronyès. Un rival que, per contra, viu un moment delicat, amb una mena de maledicció a la porteria pel munt de baixes que hi acumula i perquè els últims tres partits els ha perdut.

Desè amb 24 punts. La posició més alta que els gironins han sigut capaços d'atrapar aquesta temporada. Molt poc, si el que es mira només és el resultadisme pur. I no tan horrible, si es té en compte tot el que aquest equip ha hagut de viure. Fins ara, Francisco encara no ha pogut treballar amb tots els seus efectius. Les lesions eren a l'ordre del dia i les expulsions es multiplicaven. Amb un calendari tan apretat, els nanos del filial no han fet altra cosa que enllaçar convocatòries, tot ajudant des de fora i també a la gespa. Ara la cosa ha canviat. Només Juanpe Ramírez i Valery Fernández estan ara mateix fora de combat, recuperant-se. Són les úniques baixes confirmades. Aday Benítez s'ha perdut els últims partits, però torna a estar disponible. Durant el dia d'avui es decidirà si finalment entra o no a la llista i si, per tant, està en condicions de jugar, encara que sigui només uns minuts.

Un cop redreçat el rumb després de perdre amb Màlaga i Alcorcón oferint unes sensacions força pobres i sense arguments defensius ni sobretot ofensius, ara és qüestió de mantenir la velocitat de creuer. Té on triar i remenar Francisco, que a poc a poc va trobant el seu dibuix preferit i un onze tipus, si fa no fa. Pensa el tècnic en el «present» i no mira que d'aquí a pocs dies torna a haver-hi gresca, amb la visita del Rayo. És per això que no preveu massa rotacions ni reservarà futbolistes. Vol guanyar i per això intentarà posar els futbolistes que més bon rendiment, sobre el paper, li poden donar. Es mantindrà el 4-4-2, amb dos davanters a dalt. Mamadou Sylla sembla tenir el lloc assegurat i l'acompanyarà, molt probablement, Cristhian Stuani deixant l'argentí Nahuel Bustos a la banqueta. Stuani, suplent a Albacete, té números de sortir d'inici tot intentant recuperar sensacions i, per fi, veure porteria aquesta temporada.

Samu Sáiz es torna a entonar i bona part de les opcions d'atac passen per les seves botes, per la qual cosa no sembla que Francisco el pugui asseure. Com tampoc a Yoel Bárcenas, intermitent però al mateix temps decisiu en algunes accions puntuals de les darreres setmanes. Tot esperant qui ocupa el mig del camp i si es mantenen Luna i Calavera als laterals, a l'eix la parella formada per Bernardo i Santi Bueno s'està consolidant. Com també Juan Carlos sota pals. El manxec ja ha deixat sis cops la porteria a zero i ha sumat arguments perquè ningú qüestioni la seva titularitat.

Leo Ruiz, sense perdó

Que el Girona encadeni tres victòries per així enfilar-se fins als 27 punts, empatant d'aquesta manera amb Ponferradina i un Rayo que ocupa places de promoció, passa per superar la UD Logronyès, club que visitarà per primer cop Montilivi en la seva encara curta existència. Els de Sergio Rodríguez van ser capaços de lligar fins a sis victòries, cosa extraordinària per a un equip que acaba de pujar a Segona A. Però els últims resultats no els han acompanyat. Són ja tres derrotes sense aturador i tampoc ajuden els problemes amb les lesions. Fins a tres porters han caigut i el club ha mogut fitxa incorporant Dani Giménez, que segurament serà titular. David González Roni, lesionat, està descartat. Com també el colombià Leo Ruiz, expulsat dies enrere.

Ben curiós és el cas del ­davanter colombià, que va veure la vermella uns dies enrere a Vallecas per doble amonestació. El Logronyès va presentar al·le­gacions per cadascuna de les dues grogues però no se n'ha sortit. Si se li hagués perdonat només una amonestació, Ruiz tampoc hauria pogut jugar aquesta tarda perquè li tocaria complir cicle. Necessitava, per tant, que Apel·lació donés llum verda a tots els arguments presentats i deixés sense efecte totes dues targetes. Cosa que no ha passat. Sense l'atacant, i amb Roni encara fora de combat, Ander Vitoria té moltes opcions de ser la referència ofensiva d'un equip que ha marcat fins ara 16 gols, tres més que el Girona.