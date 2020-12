L'enyorada dolça rutina

Ha tornat. És ell. La bandera del Girona. El líder i pal de paller de l'equip i sovint també del club. Cristhian Stuani ja és aquí i, el més important, torna a somriure amb el puny enlaire. El Matador de Tala va demostrar ahir que té moltes coses a dir aquesta temporada rescatant el Girona amb dos gols que van servir per treure l'equip del que podria haver estat un embolic contra la UD Logronyès. Dues dianes que fan que l'equip sumi la tercera victòria consecutiva i s'impulsi a la classificació. El triomf confirma la progressió d'un Girona que millora cada partit una mica més i comença a cotitzar a l'alça. I això que no ho va posar fàcil el Logronyès que va arribar a angoixar els gironins en algunes fases de partit. Tanmateix, el factor Stuani, determinant sempre, va decantar la balança a favors dels locals. L'uruguaià somriu i això vol dir que el Girona rutlla. L'escalada continua i dilluns contra el Rayo, l'equip tindrà l'oportunitat de trepitjar la zona noble per primer cop aquesta temporada.



El retorn de Stuani va ser l'única novetat del Girona a l'onze titular en un partit que tothom tenia assenyalat en vermell. No pas per ser la primera visita del Logronyès, sinó perquè era el dia en què el Girona es posava al dia amb el partit ajornat que arrossegava des de la segona ajornada. A més a més ho feia amb la possibilitat de retallar tres punts respecte a la zona alta i situar-se empatat a punts amb el sisè classificat. Tot plegat molt bonic sí, però s'havia de jugar i, el més difícil, guanyar. El Girona va sortir per feina ben d'hora i abans del quart d'hora de joc ja va gaudir de tres bones oportunitats per avançar-se al marcador. Ho van provar Bernardo, de cap a la sortida d'un córner, Stuani en una acció individual a la frontal clara que va atrapar Dani Giménez i també Sylla la va tenir en una jugada en què en comptes de fer el més fàcil, xutar, va voler cedir a Stuani i la defensa va tallar.

El Logronyès havia arribat a Montilivi amb una línia de cinc defenses i la sensació que no arriscaria gaire. Tot i això, no renunciava a fer mal, sobretot a pilota aturada. De seguida ho va demostrar. Primer va avisar Bogusz amb un xut un xic desviat i després Bobadilla va estar a punt d'obrir el marcador amb un cop de cap que va sortir llepant el pal. Tot i aquest parell d'ensurts, el Girona monopolitzava la pilota i arribava amb certa freqüència, que no pas perill, a la zona d'influència. Mancava, això sí, que Samu Sáiz intervingués més a prop de l'àrea i que Stuani i Sylla trobessin lamanera de connectar sense molestar-se. Un llançament de falta de Gumbau que Dani Giménez va desviar sense gaires problemes va ser la darrera oportunitat d'una primera part sense gols. El Girona tenia el domini de la pilota i el partit semblava controlat; tanmateix no aconseguia trencar la defensa visitant i desnivellar el marcador.

La represa va començar amb moltes imprecisions per part d'un Girona que semblava tenir massa pressa. Els de Francisco es van fer un tip de perdre pilotes als primers minuts que van fer que el Logronyès clavés un avís dels grossos amb un cacau de fora de l'àrea de Bogusz que va obligar Juan Carlos a estirar-se de valent per desviar a córner. Els de La Rioja havien apujat la pressió i feien estar d'allò més incòmodes els gironins, que semblaven atrapats. Eren els pitjors minuts del partit del Girona. I quina ha estat la solució aquests últims anys quan l'equip no se'n sortia? Doncs, sí: Stuani. El davanter uruguaià va aparèixer quan més el necessitava l'equip per engaltar a la frontal de l'àrea petita una assistència de cap de Calavera i fer pujar l'1-0 al marcador. El 7 s'alliberava i tornava a celebrar un gol a Montilivi quatre mesos després.

El gol va fer que el Logronyès canviés de sistema i retirés un defensa per jugar amb jugadors més ofensius com Zelu i Siddiki. Això va fer que es generessin més espais a les esquenes i el Girona pogués córrer. Només el pal va evitar que Sylla fes el segon després d'una gran assistència de Stuani. La connexió entre els dos nous del Girona començava a rutllar i de seguida es va confirmar quan el vallesà va tornar a l'assistència a Stuani que, entrant des del darrere, no va perdonar el segon.

El 2-0 havia de ser la sentència però amb un quart d'hora llarg per jugar-se el Logronyès no havia dit l'última paraula. De fet, Vitoria, a la sortida d'un córner, va rematar de cap al fons de la xarxa. Els visitants es pensaven que entraven al partit però el VAR ho va evitar avisant l'àrbitre que hi havia fora de joc posicional d'Olaetxea. El Girona se salvava de patir en el tram final del partit.

El gol anul·lat va permetre viure una mica més tranquils els de Francisco als minuts finals. El Logronyès encara ho va intentar amb dues accions per les bandes de Siddiki i Zelu però ja més amb el cor que amb el cap. El Girona tenia controlat el partit i va recórrer a l'ofici per intentar que no passés res més. Bé sí, hi hauria pogut haver un altre gol, però Bustos va fallar a porteria buida el que hauria estat el tercer i la seva estrena. Hauria estat la cirereta, però ja no venia d'aquí. Els tres punts eren al sarró. I ja en són 27. Amb el permís de Francisco, qui vulgui pensar fites superiors, pot començar a fer-ho; això sí, en veu baixa.