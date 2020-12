Més de dos anys sense lligar tres victòries consecutives

Gairebé dos anys feia que el Girona no encadenava tres victòries. L'última vegada que ho va aconseguir va ser el març del 2018 quan, amb l'equip a Primera Divisió, va ser capaç de superar de manera consecutiva el Celta de Vigo (1-0) a Montilivi, el Vila-real al Madrigal (0-2) i el Deportivo de la Corunya a l'estadi (2-0). Tres victòries que van certificar la permanència a la màxima categoria dels de Pablo Machín i, de passada, van fer somiar equip i afició en classificar-se per l'Europa League. A la jornada següent, però la ratxa quedaria escapçada de cop amb una golejada al Santiago Bernabéu (6-3) que seria l'inici d'una sèrie d'un punt de 12 possibles. Des d'aquella ratxa, el Girona mai ha tornat a encadenar tres triomfs. Ni amb el segon any a Primera Divisió amb Eusebio Sacristán a la banqueta, ni tampoc durant tota la temporada passada a Segona A. En tots dos cursos, el Girona s'ha quedat com a molt amb dues victòries seguides. La temporada passada ho va aconseguir cinc vegades, sempre amb Pep Lluís Martí a la banqueta. Francisco Rodríguez també en va enllaçar un parell durant la primera eliminatòria de «play-off» d'ascens contra l'Almeria (1-2 i 1-0).