Tants golejadors com en tot l'any passat

L´uruguaià Cristhian Stuani signava ahir un doblet i veia porteria per primer cop, convertint-se així en el novè jugador del Girona que marca. D´aquesta manera ja hi ha tants golejadors, a mitjan desembre, com en tot el curs passat, quan també van anotar nou futbolistes diferents de tota la plantilla.