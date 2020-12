A la venda les entrades pel Segoviana-Girona Tants golejadors com en tot l’any passat

Sota el lema Un partit per somiar, la Gimnástica Segoviana ha posat a la venda les entrades pel duel de Copa contra el Girona del dia 17. El club ha establert un preu de 5 euros per als socis, mentre que hi ha cent localitats a la venda per aquells que no ho són, amb una tarifa de 15 euros els adults i 10 per als menors d´edat.

L´uruguaià Cristhian Stuani signava ahir un doblet i veia porteria per primer cop, convertint-se així en el novè jugador del Girona que marca. D´aquesta manera ja hi ha tants golejadors, a mitjan desembre, com en tot el curs passat, quan també van anotar nou futbolistes diferents de tota la plantilla.