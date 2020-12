Francisco «Venint d'on venim és per estar contents»

Més distès i relaxat que fa un parell de setmanes al camp de l´Alcorcón, Francisco veu com el Girona cotitza a l´alça. «Satisfet» pel 2-0 i per un munt d´ingredients més que cuinaven la victòria d´ahir, a la sala de premsa del Montilivi se´l va veure content amb el present. Després de «passar-ho malament» durant mesos superant mil i un entrebancs, l´equip s´enfila fins els 27 punts i té a tocar el play-off d´ascens a la Primera Divisió. Qui ho havia de dir poques setmanes enrere, però aquesta és la realitat. Va voler transmetre l´andalús un missatge d´optimisme i ben positiu, al mateix temps que, com sempre, apostava per tocar de peus a terra. Perquè per més partits que es guanyin, el missatge és clar. Treball, treball i més treball. Sempre, des de la humilitat absoluta.

«Per tot, la satisfacció és màxima. Era un partit important i ho sabíem, contra un rival necessitat. Ha vingut a fer la seva i ens ho ha posat difícil. Tot suma: el treball de l´equip, la recuperació d´en Cristhian Stuani. Hem jugat bé, tot i que el més important un cop més són els tres punts. Estic content, encara que no queda cap altra camí que seguir endavant».

«Hem sabut viure i superar un moment molt i molt complicat, amb tantes lesions i un grapat de baixes al llarg de moltes jornades. Hem sabut anat sumant punts, competint molt bé i amb l´ajuda dels jugadors del filial. Ara ens toca continuar de la mateixa manera. No aixecarem pas el peu, treballant amb humilitat, treballant. Era important recuperar gent. Aquest és el camí, no n´hi ha un altre».

«El que no farem ara és canviar l´opinió del que penso sobre el nostre futur. Tant de bo seguim guanyant, però si ho fem respondré sempre el mateix. Ho hem passat tan malament que no hem de mirar cap amunt ni canviar el nostre discurs. Som humils i sabem què és el que volem».

«Disposar d´ell al damunt de la gespa permet que d´altres puntes es beneficiïn. Sylla, per exemple, ha sigut molt generós perquè pogués finalitzar. És bo que s´associïn entre ells. Ha quedat clar que hem sigut contundents en totes dues àrees».

«Sembla que em vulgueu dur a un altre lloc! M´assec aquí i penso d´on venim. Hem d´estar contents perquè sumem tres victòries seguides. Entenc que ara els rivals ens veuran i pensaran que el Girona ha arribat. Però ens queda molt per millorar, per treballar. Hem perdut temps acoblant nou jugadors, introduint un sistema. Ara l´únic que m´importa és el partit amb el Rayo. No ens podem permetre el luxe de pensar en cap altra cosa. Tenim un projecte bonic, amb jugadors de qualitat i un club i una afició que estan entregats. Al final crec que tothom quedarà content».

«Quan he vist que la pilota entrava he tingut la mateixa sensació que hem pogut tenir tots. Sabem què és el que sent Stuani per aquest club i es mereix que li passin aquestes coses. Com a persona és un deu. Transmet una sensació fantàstica, pels seus gols i pel treball que ofereix, el que beneficia tot l´equip».

«L´altre dia vam veure com un equip que estava en ascens directe patia per guanyar el cuer. Amb això vull dir que en aquesta categoria es pateix molt i a nosaltres també ens ha passat avui (ahir pel lector). Això és el que hem de portar millor. Tenir més equilibri sobre tot allò que passa a la nostra àrea. Ofensivament crec que estem aportant, perquè cada cop generem més ocasions. El que vull ara és buscar l´equilibri que aquesta categoria requereix. De moment encara ens queda molt per fer. Per trobar aquest equilibri del qual parlo el que necessitem és tocar de peus a terra».