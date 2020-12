La il·luminació de La Albuera fa inviable la retransmissió

Malgrat que aquesta setmana la Federació Espanyola de Futbol havia anunciat que el partit de dijous que ve de Copa del Rei al camp de la Gimnàstica Segoviana (19.00) es retransmetria per Esport3, sembla complicat que així sigui. Les condicions d'il·luminació de l'estadi Municipal de La Albuera són insuficients per emetre en condicions un partit per televisió i per tant sembla poc probable que s'acabi produint. Tampoc sembla gens factible un canvi d'horari o d'escenari perquè la Gimnàstica Segoviana ja ha començat la venda d'entrades pel partit i també perquè els jugadors del conjunt castellà són amateurs i haurien de poder-s'ho compaginar amb les seves feines.