Dos problemes corregits a temps

Han passat poc més de tres setmanes, però el Girona és un altre des de l´èpica victòria a l´RCDE Stadium. I això que allà s´hi va anar amb nou baixes. Ara gairebé tots els futbolistes del primer equip estan disponibles i es deixen guiar per tot un referent com és Cristhian Stuani. El retorn de l´uruguaià al terreny de joc ha estat la millor notícia per als de Montilivi, així com el seu retrobament amb el gol dijous passat amb un doblet contra el Logronyès. Però haver tallat la sagnia d´expulsions i recuperar la majoria dels lesionats ha sigut també una benedicció, encara que avui els gironins continuen sent de llarg l´equip amb més vermelles acumulades aquest curs a Segona (8).

A principi de temporada, Francisco demanava una mica de paciència per veure l´equip rutllar perquè la plantilla va quedar enllestida sobre la botzina -fins i tot més temps, tenint en compte que Sylla va arribar lliure amb el mercat de fitxatges ja tancat. Al final, se´n va haver de tenir més del compte i el tècnic va haver de fer impossibles per construir un Girona competitiu que lluitava contra vent i marea per intentar treure resultats positius dels partits encara que no sempre fos possible. Les lesions, les seleccions i tot un seguit d´imprevistos com el trànsfer de Bustos o les repetides expulsions van començar a amuntegar-se i es van traduir en innumerables baixes a la plantilla que dificultaven el creixement de l´equip a la Lliga.

Sense anar més enllà, el Girona va plantar-se al derbi davant el tot poderós Espanyol amb nou baixes entre els futbolistes del primer equip, Juanpe, Valery, Ralamho, Aday, Bustos, Stuani, Sylla i Muric, i Kebé. El central basc i el davanter vallesà van ser les dues últimes expulsions del conjunt gironí en la derrota contra el Mallorca, que abans ja havia estat castigat per les targetes vermelles de Bernardo amb el Las Palmas (1-1), Monchu, Ramalho i Cristóforo a Almeria (0-0), Luna a Lugo (3-0) i Franquesa a El Molinón (2-0). Un total de vuit expulsions en 11 jornades que representaven una xifra rècord per al club i més maldecaps per a Francisco. A l´RCDE Stadium, per exemple, va necessitar l´ajuda de fins a sis nanos del filial: Monjonell, Terrats, Pau Víctor, Turmo, Pachón i Suleiman.

Un escenari similar va repetir-se contra el Màlaga després de la gran gesta al derbi. Aquell cop, però, no es va poder sumar i el Girona amb sis baixes -Juanpe, Valery, Ramalho, Aday, Bustos i Stuani- i cinc jugadors del filial -Terrats, Kébé, Monjonell, Pau Víctor i Pachón- acabaria topant amb la dura realitat. També a Alcorcón amb la segona derrota seguida. A l´estadi Santo Domingo, els gironins tenien les absències de Juanpe, Valery, Aday, Stuani i Bustos, i Terrats, Kebé, Pau Víctor i Pachón completaven la llista de convocats.

I d´entre les baixes, s´ha recuperat la principal. Stuani va reaparèixer el primer dia de desembre contra el Mirandés a Montilivi i, tot i que no va veure porteria, de seguida va ser efectiva la seva presència amb una victòria. L´altre retorn va ser el de Bustos, que va permetre a Francisco respirar una mica amb només les absències de Juanpe, Valery i Aday. En conseqüència, van caure jugadors del filial i el tècnic va cridar-ne dos: Kébé i Terrats. El nombre d´absències va mantenir-se en el segon triomf seguit a Albacete, on van viatjar Kébé, Pachón i Suleiman. A l´últim partit contra el Logronyès, el Girona va anunciar que Aday era a la recta final i va caure d´última hora Muric. Kébé va ser l´únic del filial.

La recuperació d´efectius ha desencadenat, sens dubte, la progressió dels de Francisco. L´entrenador, que es mostra agraït per l´ajuda del filial, per fi pot entrenar amb una bona colla de jugadors del primer equip, a diferència de setmanes enrere, quan tot just podia disposar-ne d´una desena. Els seus plans s´entenen a la perfecció i així ho demostren els jugadors cada cop que trepitgen la gespa. Des de saber patir, ser un bloc sòlid en defensa, tenir més control de la pilota i presència ofensiva. Ja no només es guanya per la mínima, sinó que des de fa dues jornades hi ha un parell de gols de diferència. En aquest sentit, no sorprèn quan el tècnic diu que el Girona es troba en «el millor moment». Les tres victòries seguides, l´impuls a la classificació i els gols de Stuani ho confirmen. I això serà clau per rebre demà el Rayo. Un rival directe que s´ha de batre per entrar de ple al play-off.