Francisco: "Els 9 punts seguits ens han anat molt bé però ens n'hem d'oblidar"

ESTAT PLANTILLA

Aday entra a la convocatòria. Està disponible. Juanpe i Valery continuen el seu procés de recuperació. És important recuperar un efectiu com Aday que és un jugador molt important.

EL POTENCIAL REAL

Ens enfrontem a un molt bon equip, un aspirant, que s'ha reforçat amb molt bons jugadors i manté una base molt important de la temporada passada, amb molts partits a la categoria. Per a mi és de les millors plantilles de la categoria. Ens tocarà fer un bon esforç. Si aconseguim un resultat positiu, seria important perquè juguem contra un dels millors. Pensar més enllà no seria bo.

EL RAYO

Nosaltres vam jugar el partit ajornat i ells han tingut cinc dies més de descans. Hi estem avesats i no serà cap excusa. Tot sumat a què són un equip valent, atrevit i amb jugadors desequilibrants per fora fa que sigui un repte difícil. No ha tret bons resultats a domicili però ha estat molt a prop de guanyar sempre. No ens regalarà res. Caldrà fer molt bé les coses i ser molt ambiciosos dintre de la humilitat que ens caracteritza sempre.

VICTÒRIES ENCADENADES

Tots els equips ho volen. Fan sortir de zones complicades on érem fa quinze dies. A partir d'aquí, això ja no ens donarà res. Demà és un partit diferent, tres punts nous i els 9 que hem sumat seguits no ens aportaran res més. La confiança per haver-los sumats sí que és força alta però sempre en la humilitat. Caldrà repetir la bona feina i millorar-la. Sumar els tres punts és importants perquè és el pròxim partit. Els 9 punts seguits ens han anat molt bé però ens n'hem d'oblidar i competir al màxim nivell.

PARTITS SEGUITS

No sé què passarà quan arribi el moment que s'acabin. Del que tinc ganes és que s'acabi la pandèmia i puguem gaudir de la nostra gent, que en tenim moltes ganes i és el que més enyorem. Ens queda un partit demà, la Copa i llavors a Tenerife. Això no s'ha acabat. Encara no hi ha vacances. Estem centrats en la feina.

EL DOBLE PIVOT

Cristóforo ho estava jugant tot. Ara tenim equilibri força bo amb Monchu i Gumbau. Fa tres partits que ho fem bé, sumem 9 punts i això fa que l'equip se senti estable. Cristóforo quan ha jugat ho ha fet fantàsticament. Tothom sap la confiança que tinc en tots i ho he demostrat amb minuts i alineacions. Ibra Kebé ja s'ha recuperat i encara que li costi agafar la forma, l'agafarà de seguida i ens ajudarà. També estic molt content amb en Ramon, que juga amb el filial.

RAYO

Estem empatats a punts, venim de bones trajectòries i tenim potencial. Qui guanyi sortirà reforçat i sumarà tres punts en moment important per vèncer un rival de bona plantilla.

6È LLOC

Tant de bo! Ja m'agradaria estar enganxat al Mallorca, però la realitat diu una altra cosa. No ens amarga ser-hi, però cal ser molt humil. Guanyar ens asseguraria estar en situació molt cómode i ens permetria continuar creixent. Però cal millorar en moltes facetes. L'important és que la gent està bé i amb moltes ganes.

STUANI

Va ser molt important. Ja es va veure la manera de celebrar el seu primer gol. Tots teníem ganes que se sentís còmode i agafés la forma física i agafi més minuts. És importants per tots. Bustos pressiona i cada millor, com Sylla. L'important és que Stuani ha fet els seus dos primers gols de la temporada i l'equip té 27 punts. Això no es basa en ningú sinó en l'equip i la seva manera de trebalar. Cristhian ens ajudarà moltíssim, però des del col·lectiu. És el primer que ho diu. TAnt de bo pugui continuar marcant com va fer l'any passat, perquè serà senyal que sumarem punts.

BUSTOS

No em preocupa. El coneixem a la perfecció tot i que fa poc temps que és aquí. Sé de les ganes que té de demostrar per què és aquí. És un jugador fantàstic. De vegades es precipita per cercar el gol, però entre tots li fem veure la bona feina que fa quan surt. L'altre dia va jugar 10 minuts i va fer el que li vam demanar. A partir d'aquí els gols li vindran. Té molt de gol, treball i ens ajudarà com els altres davanters. Nahuel continuarà tinguent minuts, trobarà el seu gol i deixarà de tenir aquesta angoixa que tots els davanters tenen. Jo he sigut davanter i m'ha passat que era un bucle i volia fer-ho tot depressa. Llavors a la mínima vindrà, gairebé sense voler, el gol que obrirà les portes de fer-ne més.