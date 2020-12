«Si el Girona ve relaxat a Segòvia pot tenir un ensurt a la Copa del Rei»

La Gimnástica Segoviana va anunciar ahir que el centenar de localitats per als no socis que havien posat a la venda per al duel contra el Girona ja s'han esgotat. Ara només hi ha disponible el paquet reservat als seguidors que sí que ho són. La crisi sanitària reduirà l'aforament de l'Albuera un 50%.

A Segovia hi ha ganes de Copa?

A mesura que es va acostant el dia del partit n'hi va havent cada vegada més. Pensi, però, que és un any molt rar, marcat per la pandèmia. Nosaltres la temporada passada portàvem al camp més d'un miler d'espectadors, i ara només som uns 500, també fruit de les restriccions d'aforament. Els nostres càlculs són que freguem el ple contra el Girona, que equivaldria a dur unes 950 persones a la grada. Però, com li deia, aquesta crisi sanitària està minant l'ànim de la gent. Aquell ambient festiu que tindríem si no tinguéssim tot això malauradament no hi serà.

Per al seu club, la visita del Girona és un dels partits més importants de la història?

Segòvia no ha tastat mai el futbol professional, el més a prop que hi hem estat ha sigut alguns cops a Segona B. La Copa ens ha permès portar a casa clubs de Primera i Segona importants. La Copa no és la nostra competició, ja ho sabem que no la guanyarem, però sí que ens regala un dia per fer gaudir els aficionats. A mi aquest format de competició m'agrada molt perquè permet als clubs modestos gaudir d'equips del futbol professional.

La Gimnástica està fent una temporada pletòrica a Tercera. Somien a eliminar el Girona.

Acumulem 9 victòries en 9 partits i som líders del grup 8B de Tercera. Però més enllà d'aquesta bona ratxa, també és veritat que hi ha dues categories de diferència entre el Girona i nosaltres. Ara, també és cert que a Tercera ja és una categoria on, tot i no trobar-te equips professionals, hi ha plantilles potents. Si el Girona ve relaxat es pot endur un ensurt. Nosaltres tenim la sort que, com que hem començat tan bé, disposem de coixí i si el tècnic creu que ha de donar més prioritat a la Copa que a la Lliga aquesta setmana ho pot fer. Jo no hi entro, això és decisió de l'entrenador.

Què li preocupa del Girona?

Són un gran equip. Al final si no ve Stuani,millor. M'imagino que el Girona farà moltes rotacions a la Copa, perquè vindran de jugar dilluns amb el Rayo i l'altre dilluns van a Tenerife. La seva competició és la Lliga. Ara, segur que no llençaran la Copa. Al final si juguen els suplents, són suplents de Segona, vol dir que tenen qualitat, i ho voldran demostrar. I els joves del filial que puguin venir també tindran ganes d'aprofitar l'oportunitat.

Clubs com el Girona, l'Eibar, l'Osca o el Leganés són un mirall per a la Segoviana?

Per descomptat. Si es vol arribar a l'LFP cal fer això. Osca, Eibar, Girona són equips de ciutats més aviat petites, o no gaire grans. A Segòvia som uns 55.000 habitants i l'afició pel futbol hi és. L'esport d'elit que ens queda més a prop és l'handbol Asobal, amb el Nava, a 40 quilòmetres. Ara, jugant a Tercera és difícil engrescar la gent. De 1.000 socis hem baixat a 700, però la il·lusió és créixer.