Francisco: "Hem sortit adormits i ens han tingut KO"

"Després dels primers 25 minuts que ha fet el Rayo, dono el punt per bo. Han generat prou ocasions com per haver-se avançat. Hem tingut un Juan Carlos fantàstic que ens ha mantingut la porteria a zero. Cal reconèixer que no hem sortit bé. No hem començat com volíem però sí que hem reaccionat com he demanat"

"El Rayo ens ha sotmès. No som un equip que no saltem a la pressió, que no guanyem duels. Això ha passat a la primera mitja hora. No ho fèiem i ens han superat. No ens reconeixíem. Calia ser humils i sobretot responsables. Hem fet canvis i a partir de guanyar disputes, duels i tenir intensitat l'equip s'ha alliberat i millorat"

"Hem sortit adormits i cal veure per què. Ens han tingut KO i estàvem esperant que marquessin. És important que l'equip s'hagi refet i reaccionat per al final aconseguir un punt, que és bo"