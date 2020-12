El Girona salva un punt

Més que deixar escapar l'oportunitat de sumar la quarta victòria consecutiva i saltar al play-off, aquest vespre el Girona ha aconseguit sumar un bon punt contra un Rayo molt superior, sobretot a la primera part. Un empat que, veient la primera mitja hora dels madrilenys era francament impensable. Les excel·lents intervencions de Juan Carlos en ocasions clares d'Álvaro García i Antoñín i, també el pal, en un mal rebuig de Calavera, han evitat que el Rayo marqués i han servit perquè el Girona continuï sumant.

Gens bé ha entrat el Girona al partit. De fet, abans dels 20 segons el Rayo ja hauria pogut avançar-se en un mal refús de Calavera que ha enviat la pilota al pal. I abans dels 10 minuts, els madrilenys han gaudit de dues claríssimes ocasions més. Primer, Bueno ha salvat amb el pit un cop de cap de Pozo dins la petita i, ben pocs instants després ha estat Juan Carlos qui ha aparegut per evitar, extraordinàriament, una rematada franca d'Álvaro García. Que el Rayo no s'hagués avançat a Montilivi era un veritable miracle. El Girona no era capaç de trenar tres passades seguides davant un Rayo que havia sortit com un coet amb una pressió altíssima a la primera línia.

El Girona feia el ronso. Havia sortit adormit i malgrat el pas dels minuts encara no havia entrat al partit. El Rayo ha afluixat el ritme una mica però tot i això ha continuat arribant amb molt de perill. Abans de la mitja hora, Juan Carlos ha hagut de tornar a salvar el Girona amb una altra gran aturada a xut d'Álvaro García. Francisco se'n feia creus des de la banqueta veient, incrèdul, com el seu equip no compareixia.

Un parell d'intents de Sylla que el central Catena i el porter Luca Zidane han neutralitzat han estat els únics intents d'un Girona desconegudíssim a la primera part. Uns quaranta-cinc minuts on els de Francisco s'han vist desbordats per tots costats per un Rayo immensament superior. Només l'encert de Juan Carlos ha mantingut viu un Girona que, malgrat tot, ha aconseguit arribar a la mitja part sense encaixar.

Francisco va sacsejar l'equip a la represa amb l'entrada de Couto per Calavera i de Cristóforo per Gumbau. Tot i això, els madrilenys han tornat avisar seriosament amb una rematada al segon pal d'Antoñín que ha atrapat bé Juan Carlos. L'entrada de Couto ha donat un altre aire a la banda dreta i, de passada, va frenar les internade d'Álvaro García. Dels peus del brasiler ha sortit una centrada que Stuani no ha sabut rematar bé de cap. Al quart d'hora, Monchu ha fet lluir Zidane en un lliure indirecte dins l'àrea.

El Girona començava a arribar però el Rayo no renunciava a l'atac i Antoñín no ha trobat porteria després d'una pèrdua de Bernardo. Francisco ha fet entrar Bustos en el lloc de Sylla i Pablo Moreno per Stuani. Ni l'un ni l'altre han gaudit de cap ocasió per desequilibrar la balança i el partit s'ha mort tal i com havia començat.

Girona: Juan Carlos, Calavera (m.46, Couto), Luna (m.26, Franquesa), Bernardo, Bueno, Gumbau (m.46, Cristóforo), Monchu, Bárcenas, Stuani, Samu Sáiz i Sylla (m.67, Bustos).

Rayo: Luca Zidane, Advíncula, Fran García, Velázquez, Catena, Óscar Valentín, Trejo (m.76, Joni Montiel), Isi Palazón (m.76, Qasmi), Antoñín, Pozo (m.61, Santi Comesaña) i Álvaro García (m.89, Bebé).

Àrbitre: Muñiz Ruiz (Comitè Gallec). Ha amonestat Gumbau, Stuani i Franquesa (Girona) i Velázquez, Trejo i Óscar Valentín (Rayo).

Estadi: Montilivi