Tan a prop d’allò que fins fa res semblava tan lluny

Francisco Rodríguez valorava, tot cofoi, el 2-0 amb el Logronyès. Era dijous al vespre, amb tres punts més al sarró, però el seu cap ja bullia tot pensant uns dies més enllà. No ho pot evitar el tècnic del Girona, el primer que aplaudeix les victòries al mateix temps que fa una crida a la prudència. Es golegi o es guanyi per la mínima, és del parer de tocar sempre de peus a terra, de focalitzar tota l´atenció en el partit immediat. Dijous ja pensava en el Rayo Vallecano. En com fer-li mal a tot «un aspirant» i «una de les millors plantilles de la categoria», com el definia ahir. Perquè avui, només quatre dies després de l´últim cop, tornar a haver-hi acció a Montilivi. Aquest cop, plat fort. Un duel d´altura que pot servir per acabar de confirmar la revifalla dels gironins, que cotitzen a l´alça a còpia de bons resultats fins al punt de tenir al seu abast entrar en places de play-off d´ascens. Semblava mentida fa poc més de dues setmanes, quan preocupava el seu joc i sobretot els marcadors, que no l´acompanyaven. Ara, tres victòries consecutives, contra Mirandés (1-0), Albacete (0-2) i Logronyès (2-0) han servit per escalar posicions per colar-se a les portes de les places de privilegi. Ser un dels sis primers classificats passa per derrotar avui el Rayo, un dels teòrics candidats a pujar. Un vestidor farcit de noms, però que aquesta temporada ni de bon tros funciona lluny de Vallecas.

Guanyar reforça, d´això no n´hi ha cap dubte. Afrontar una cita així amb tres victòries sense aturador a la motxilla és un gran què per al Girona. Tot i això, l´ingredient extra que augmenta encara més la confiança del vestidor és el retorn de Cristhian Stuani. L´uruguaià no només ja treu el cap a les convocatòries o acumula minuts al damunt de la gespa. Sinó que també marca. Dijous, doblet. Els dos primers gols de la temporada. En el moment oportú. «Va ser molt important, ja es va veure la manera de celebrar el primer. Tots teníem ganes que se sentís còmode i agafés la forma física. Tant de bo pugui seguir marcant com va fer l´any passat. Això és senyal que sumarem punts». Són paraules de Francisco, el primer que se n´alegra de poder comptar amb el 7. Serà titular, per descomptat.

Un altre aspecte positiu. Si la infermeria estava ben plena no fa pas tant, ara el panorama ha canviat de dalt a baix. Només hi ha dos lesionats. Valery Fernández i Juanpe Ramírez estan completament descartats. El porter Muric és dubte per unes molèsties abdominals. En canvi, Aday Benítez ha fet net al cent per cent. Fa pocs dies que s´entrena amb l´equip i tenia opcions de reaparèixer contra el Logronyès, però Francisco i el seu cos tècnic van preferir esperar. Ara ja és un més. «És important recuperar un efectiu com Aday, que és un jugador molt important», deia d´ell ahir l´entrenador. Tenint en compte que el Rayo arriba fresc i descansat, i que el Girona va jugar dijous, caldrà veure si la càrrega de minuts fa que l´onze canviï gaire respecte al de l´últim dia. La bona inèrcia de resultats, però, fa preveure que no serà així.

El mateix Aday sembla difícil que surti d´inici, però tot és possible. El 4-4-2 va sumant arguments per quedar-se una jornada més. Les peces tampoc canviaran massa. Francisco ha trobat un equip tipus i l´explota al màxim, reforçat pels últims marcadors i per un rendiment que va a més.

Juan Carlos és indiscutible sota pals. Suma ja sis porteries a zero i no encaixa des que l´Alcorcón el va batre al Santo Domingo. Després, 270 minuts ben net. Bernardo ha trobat en Santi Bueno la seva parella de ball ideal, mentre que els laterals són per a Calavera i Luna, a no ser que s´aposti per Franquesa, tot buscant més projecció ofensiva, una possibilitat que sembla remota. Al mig, Gumbau i Monchu tenen més números de sortir d´entrada que no pas Cristóforo o Ibra Kebé. Samu Sáiz és indiscutible, i l´altra banda serà per a Bárcenas o la possible entrada d´Aday, que no està per aguantar els 90 minuts. Si Stuani serà titular es miri com es miri, el més segur és que el secundi Mamadou Sylla, amb Bustos i Pablo Moreno esperant una oportunitat.

L´objectiu és clar. Batre un Rayo Vallecano que, amb 27 punts també, l´empata a la classificació. Els d´Iraola marquen la frontera amb el play-off, juntament amb el Mirandés. El porter Dimitrievski és baixa per sanció i el seu lloc l´ocuparà Luca Zidane.