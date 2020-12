Aday Benítez torna a la convocatòria un mes després però es queda a la banqueta

Ibrahima Kébé va ser l´únic jugador amb fitxa del filial que ahir apareixa a la convocatòria del Girona, cosa poc habitual no fa massa setmanes, quan les lesions i sancions obligaven a Francisco a mirar cap avall per disposar de jugadors suficients. La dinàmica ha canviat i el tècnic cada cop té més efectius del primer equip. Un d´ells, Aday Benítez. El vallesà ja està del tot recuperat de l´última lesió, que l´ha deixat un mes sense jugar. No estava citat des del 14 de novembre, en la derrota a casa amb el Mallorca (0-1). Ahir, això sí, es va quedar a la banqueta i no va disputar cap minut.