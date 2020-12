Francisco «Hem sortit adormits i ens han tingut KO»

Satisfet, però emprenyat alhora. Amb aquesta barreja de sensacions va acabar Francisco Rodríguez al final del partit d´ahir contra el Rayo. Un duel en què el Girona va «estar KO» i només les intervencions de Juan Carlos van evitar que els madrilenys s´avancessin al marcador. Després del tifó que va semblar el Rayo durant la primera mitja hora, Francisco va acabar donant «per bo» el punt. Això sí, va deixar clar que el seu equip havia sortit «adormit» i que caldrà trobar-ne el «perquè».

«Després dels primers 25 minuts que ha fet el Rayo, dono el punt per bo. Han generat prou ocasions per haver-se avançat. Hem tingut un Juan Carlos fantàstic que ens ha mantingut la porteria a zero. Cal reconèixer que no hem sortit bé. No hem començat com volíem però sí que hem reaccionat com he demanat».

«El Rayo ens ha sotmès. No som un equip que no saltem a la pressió, que no guanyem duels. Això ha passat a la primera mitja hora. No ho fèiem i ens han superat. A la mitja part ho hem hagut d´arreglar. No ens reconeixíem. Era una sort anar zero a zero i havíem de sortir d´una altra manera. Calia ser humils i sobretot responsables. Hem fet canvis que crèiem oportuns també la targeta a Gumbau. Cristóforo ens ha donat la possesió que volíem, que era la única manera de crear ocasions. A partir de guanyar disputes, duels i de tenir intensitat l´equip s´ha alliberat i millorat. Perquè en els primers deu minuts hi ha hagut tres serveis de banda en què el Rayo ens ha generat dos ocasions de gol, per unes disputes aèrees en què han sortit guanyadors. Això no en ho podem permetre sota cap concepte. Hem sortit adormits i caldrà veure per què. Però és molt important també que l´equip s´hagi refet i reaccionat perquè ho ha passat molt malament i hi ha hagut moments en què estava KO i estàvem esperant que marquessin. Tot i això, s´ha refet i al final donem per bo el punt contra un molt bon equip».

«Veníem d´una bona dinàmica, amb tres victòries, tres porteries a zero i volia donar-hi continuïtat. Tot i això, ja els he dit que no vull confondre ningú. El rendiment del dia a dia i dels partits deterinarà qui juga. Ho saben, perquè sempre he sigut així. Espero que avui (per ahir) no hagi estat cap relaxació. No he repetit alineació per això. Al final el Rayo Vallecano també ha jugat amb la mateixa alineació, llevat del davanter centre, els últims tres o quatre patits. Cada cop els equips es defineixen més i és important també».

«Està fent uns partits fantàstics Està equilibrat amb tot el que fa. Sap què fer en cada fase del partit i ha tingut intervencions fantàstiques que ens han servit per evitar encaixar. Això també voldir que Muric i Suárez el fan treballar cada i fan que no descansi mai. Tant de bo continuï així pel bé de l´equip. Quatre porterires a zero són iportants per l´equip.

«No em fastigueja gens no haver-lo aconseguit, perquè han estat 20 minuts fatídics. Els pitjors de que sóc aquí, en quant a no tenir cap mena de capacitat de reacció. Tenim 28 punts i potser si m´ho diuen fa un mes i mig no m´ho hagué cregut. Ara tocarà anar a Tenerife per acabar l´any amb un bon regust de boca».

«Per mi ha estat el millor rival que ha passat per Montilivi. Ja vaig dir que tenen molts bons jugadors, que molts continuen del bloc de la temporada passada i que juguen d´una manera molt semblant a com ho feien amb Jémez».

«Contra el Logronyès dijous ja va sentir una molèstia a la segona part. Tot i això s´ha entrenat bé. Aquest matí ens ha dit que estava bé, però la intensitat del partit ha fet que no pogués. L´Enric estava preparadíssim i ha fet 70 minuts molt bons.