Iraola «Hem fet un partit per guanyar, però no és facil»

L'entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, es mostrava resignat al final del partit per no haver pogut traduir la superioritat en gols. «Hem fet una primera part molt bona, amb moltes ocasions. A la segona part s'ha equilibrat una mica. Hem fet el partit que volíem fer però veient la primera part, el resultat es queda curt», va dir. Iraola destacava el fet que el seu equip havia generat ocasions. «L'ideal seria traduir el domini en gols però estaria més amoïnat si no creéssim ocasions». El basc reiterava que el Rayo havia fet un partit «per guanyar-lo» però recordava també la dificultat de jugar contra el Girona. «No és fàcil venir aquí. El Girona és un equip de molt de nivell»