Qui t’entengui que et compri

Ho deia aquest final de setmana el tècnic la UE Olot, Raúl Garrido, en el seu Twitter personal: «Es podrà accedir a un acte religiós en un espai tancat amb un màxim de 1.000 persones, però demà -diumenge- ningú podrà entrar a l´estadi de l´Olot, recinte a l´aire lliure i amb totes les mesures anticovid. Ens estan fent molt mal».

En aquesta mateixa línia, fa deu dies l´Uni Girona va portar a Fontajau la bombolla de l´Eurolliga i no va haver-hi manera possible que els organismes de torn acceptessin públic a les graderies, malgrat que el mateix club ja havia demostrat en partits anteriors com encabir aficionats de manera segura.

Una setmana després, el mateix Uni va jugar a la pista del Perfumerías i aquesta vegada sí amb seguidors locals dins del pavelló. I encara més greu, el pavelló de Fontajau, on s´hi va prohibir veure bàsquet, encabirà d´aquí a pocs dies el Circ de Nadal, que aleshores sí serà segur per a aquells que hi vagin.

Montilivi i tots els camps de la Primera i Segona estan tancats des que es va reprendre la competició la temporada passada, o sigui, més de mig any; però en canvi es veuen partits d´altres esports que encabeixen públic, tot i ser en recintes tancats.

Conclusió, queda clar que no es pot obrir res a capacitat total de l´aforament de torn, però sí que s´hauria de poder obrir a cabuda parcial i amb les mesures idònies. Fer-ho començaria a retornar la condició d´espectacle que té l´esport, permetria recuperar l´ambient del que han quedat orfes tots els partits, no seria més perillós que anar a missa i, com deia @raulgarrido88, deixaria de fer molt mal a la majoria d´esport, sobretot al que no és de primera línia.

Però mentrestant, diumenge tancat el Municipal d´Olot, ahir tancat Montilivi i dijous en el partit de Copa, el camp de la Gimnástica Segoviana -líder del seu grup a la Tercera, obert a socis i no socis del conjunt local. Algú que hi entengui hauria d´explicar-ho als pobres mortals que no hi entenen res.