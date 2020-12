El Girona tancarà dilluns que ve el 2020 amb el desplaçament a Santa Cruz per enfrontar-se a un Tenerife (2/4 de 10) que ocupa posicions de descens a Segona B. Abans però, el conjunt blanc-i-vermell té una cita demà passat per jugar partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra la Gimnástica Segoviana (19:00). Un partit contra un rival de Tercera Divisió i que, com sol ser habitual cada temporada, servirà per veure en acció els jugadors que estan gaudint de menys minuts a la Lliga i també alguns dels joves del planter. Serà el torn, doncs, de veure en acció d´entrada homes com Aro Muric, Jonas Ramalho, Yan Couto, Ibrahima Kebé, Pablo Moreno o Aday Benítez, entre altres.

Avui els titulars que van jugar ahir faran una sessió de recuperació mentre que la resta començarà a preparar el partit de dijous a La Albuera. A l´entrenament d´avui està previst que s´hi incorporin alguns dels joves del Girona B que aquesta temporada han tingut protagonisme amb el primer equip arran de l´allau de baixes per lesions, sancions o convocatòries internacionals. Ramon Terrats, Èric Monjonell, Jandro Sánchez, Pau Víctor i Adrián Turmo a més a més d´Ibra Kebé, que ja està totalment en dinàmica del primer equip, són alguns dels que tenen opcions de ser convocats per viatjar a Segòvia. També el central juvenil Arnau Martínez i l´extrem Suleiman Camara tenen números de ser-hi. Això sí, caldrà veure quants xicots del filial es desplacen i tenen minuts i anar en compte perquè la norma només permet que juguin alhora un màxim de quatre jugadors del segon equip, per no cometre alineació indeguda.

A part del protagonisme assegurat pel planter, el de dijous serà una bona oportunitat per tornar a veure Arijanet Muric. El porter kosovar va jugar els dos primers partits de Lliga a Gijón (2-0) i contra el Fuenlabrada on va cometre una errada gravíssima que va costar la derrota (0-1). D´ençà de llavors, entre lesions i convocatòries internacionals amb la seva selecció, Muric no ha tornat a competir. Aday Benítez, que acaba de sortir d´una lesió, també podria tenir minuts, així com un Jonas Ramalho que no és titular des de fa un mes, en la derrota contra el Mallorca (0-1). Yan Couto, Pablo Moreno, Ibra Kebé i Nahuel Bustos també haurien de tenir l´oportunitat de reivindicar-se i demostrar a Francisco que poden ajudar amb bons minuts també a la competició regular.