Francisco: "Hem fet la feina"

-Sabíem que seria un partit difícil contra un equip que fa les coses molt bé i que havia guanyat 9 partits de 9. Hem fet la feina. Ens ha costat una mica perquè el ritme de la pilota era lent, el camp no era fluid i hi ha hagut molt de joc dificit. Hem superat l'eliminatòria amb dos gols de Bustos que són importants a nivell de confinaça.

-Hi ha hagut jugadors que han agafat minuts i ha anat bé. Aday feia dos mesos que no competia després de la lesió. També Pablo Moreno feia dies que no tenia tants minuts. Ens va molt bé per tenir més jugadors disponibles i mirar d'acabar bé l'any a Tenerife. Veníem a passar ronda però la nostra mentalitat estava posada en el partit de Tenerife.

-Ningú havia de demostrar res a ningú. Conec perfectament tots els meus jugadors. Tots havien sortit d'entrada algun cop i ara potser feia dies que no jugaven però confio plenament en ells. Ha anat bé per competir i mirar de guanyar to físic per estar disponibles per jugar a Tenerife dilluns. Els nois del filial també han estat molt bé. És important que pressionin. Ens ajuden molt.