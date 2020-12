Arnau Martínez i Gonpi debuten amb el primer equip

El partit d'ahir a Segòvia va servir perquè uns quants jugadors que feia dies que no en tenien, sumessin minuts a les cames. Va ser el cas de Ramalho, Aday o Kebé, entre altres. També va anar molt bé la victòria per a la confiança d'un Nahuel Bustos que cada partit que jugava acabat angoixat per no marcar i ara ja s'ha tret un pes de sobre. A més a més, el duel a La Albuera va suposar l'estrena oficial amb el primer equip de dos jugadors del planter: Arnau Martínez i Àlex González, Gonpi. Francisco Rodríguez va premiar el juvenil Arnau amb els seus primers minuts. El jove central de Premià de Mar, de 17 anys, ja havia estat inclòs en sis convocatòries de partits de Lliga arran de la lesió de Juanpe i les sancions de Ramalho. Ahir, Arnau, format al planter del FC Barcelona i amb passat a l'Hospitalet va actuar de lateral esquerre en el lloc de Franquesa i va participar en la jugada del segon gol del partit, fent l'assistència a Bustos. Arnau encara està en edat juvenil i pertany al Divisió d'Honor.

També guardarà un gran record de Segòvia, Àlex González i Piera, Gonpi. El jove extrem del filial, de 20 anys, va poder gaudir de l'últim quart d'hora del partit. Gonpi s'ha incorporat aquesta temporada al filial blanc-i-vermell procedent del Vilassar de Mar, de Tercera Divisió. Abans, havia passat pels planters de l'Espanyol, Cornellà i Unificació Bellvitge.