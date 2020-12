Bustos marca la diferència

Tot va sortir bé ahir a Segòvia. El Girona va cobrir l'expedient sense gaires patiments i va superar la primera ronda de la Copa del Rei amb els dos primers gols d'un Nahuel Bustos que per fi va veure porteria. Dues dianes, les de l'argentí, que van servir per certificar la victòria i evitar qualsevol ensurt contra una voluntariosa Gimnástica Segoviana, de Tercera. El partit es va decidir al final de la primera part quan el Girona va marcar en la primera aproximació clara (m.38) i, acte seguit, el local Arribas va ser expulsar per una dura entrada a Kebé (m.42). La Segoviana que havia sortit intensa i havia tingut alguna arribada perillosa es va ensorrar. Amb un home més, els de Francisco van saber gestionar bé la represa quan, altre cop, Bustos va sentenciar un partit plàcid per als gironins.

El repte era més complicat del que podia semblar. Jugar contra un equip de categoria inferior comporta sempre haver de contrarestar la motivació extra del rival, per molta diferència de qualitat que hi hagi. Aquest era un dels factors que el Girona havia de controlar, com també el de saber conjuntar un onze farcit de jugadors del filial i d'homes menys habituals. Tot i això, l'onze del Girona feia patxoca amb una barreja de titulars indiscutibles i jugadors que han tingut forces minuts durant la temporada.

Era important no fer un mal pas i encaixar un gol matiner que fes anar a remolc massa aviat l'equip. Com era de preveure, la Segoviana va sortir com un coet per mirar d'agafar el Girona despistat. Els locals ho van provar amb un xut de falta d'Arribas i un altre de ras del mateix jugador que va atrapar bé Muric. Els gironins tenien la pilota però quan la Segoviana la recuperava, de seguida es plantava a l'àrea i buscava, sense èxit, porteria. Borrego ho va provar també amb un xut desviat. El Girona mirava de tenir la pilota i controlar el partit mitjançant un contemporitzador Terrats.

Ofensivament, al Girona li va costar entrar al partit. Alguna espurna aïllada de Pau Víctor era el fluix bagatge en atac dels de Francisco. El tècnic andalús s'ho mirava amoïnat des de la banda conscient que els seus homes estaven jugant amb foc. Els locals guanyaven els duels particulars i arribaven amb força freqüència a les proximitats de Muric.

Tanmateix, un xut desviat de Calavera a la sortida d'un córner va fer despertar el Girona, que en la primera arribada clara no va perdonar. Va ser Bustos, que va rebre, sol, una assiestència des de l'esquerra d'Aday i va resoldre molt bé per dalt en l'un contra un per fer pujar el 0-1 al marcador. El partit encara es va encarar més per als gironins quan, al cap de dos minuts, Dani Arribas va veure la vermella directa per una dura entrada a Ibra Kebé. L'enrenou final va anar d'allò més bé per al Girona, que va veure com la primera part es moria amb protestes dels jugadors locals.

La represa va començar amb un llançament de falta d'Aday que va aturar bé el porter local Christian en dos temps. Tot i això, el locals han sortit amb empenta i van servir un parell de córners consecutius sense incidències. Adeba ho va provar amb una tisora que no va trobar porteria. Al quart d'hora de la segona part, Francisco va fer debutar el juvenil Arnau Martínez, que va entrar per Enric Franquesa. El Girona estava relativament tranquil i no buscava el segon amb insistència. Tanmateix, no es podia confiar perquè en qualsevol acció aïllada es podia trobar amb un bon ensurt. A punt va estar Del Castillo de fer-ho amb un xut de fora l'àrea que el p orter Muric va neutralitzar bé.

Amb els locals assumint molts riscos, Bustos va tenir la sentència amb una rematada que va aturar el porter amb pràcticament la cara (m.71). L'argentí no va perdonar al cap de poc, quan va enviar una centrada d'Arnau al fons de la xarxa de Christian. Amb els locals bolcats cercant un gol, els gironins encarar haurien pogut ampliar l'avantatge amb bones ocasions de Bárcenas i Bustos. La feina estava feta. El Girona serà aquest migdia al sorteig de la segona ronda que es farà a la Federació Espanyola.