El Girona preveu un resultat negatiu de 8 milions d'euros

El Girona ha celebrat aquesta tarda la Junta General Ordinària d'Accionistes d'aquest any que ha servit per aprovar els comptes de la temporada anterior i donar el vistiplau als del curs present. El club ha anunciat que el pressupost per a l'exercici actual 2020-21 preveu inicialment un resultat negatiu de la vora de 8 milions d'euros, motivat per la caiguda dels ingressos respecte l'anterior exercici. El pressupost, doncs, per aquesta temporada és de 23'8 milions d'euros amb unes pèrdues previstes de 8 milions, que el club haurà de mirar de trobar mitjançant acords publicitaris, vendes de jugadors o ampliació de capital. La davallada dels ingressos sobretot arran de la desaparició de l'ajuda pel descens (10,4 milions) i l'absència de públic a l'estadi, que ha fet que només s'hagi cobrat la meitat de l'abonament, fa que el Girona tingui en ment ingressar enguany uns 11,3 milions, xifra sensiblement inferior a la del curs passat (25).

Per adequar les despeses al nou escenari d'ingressos, el club ha posat en marxa un pla de retallades sense renunciar a mantenir aspectes com la potenciació del planter, la residència Les Hortes i les instal·lacions de La Vinya.?Un dels efectes més visibles del pla és la retallada salarial. El curs passat, les despeses van pujar a 35,9 milions. Enguany s'ha vist obligat a ajustar aquest capítol, que ha disminuït en 12,1 milions, fins als 23,8 milions. L'equilibri pressupostari s'ha mantingut gràcies als traspassos de jugadors.